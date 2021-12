Dammer Roel Boomstra strijdt vanaf volgende week tegen Rus op WK

Roel Boomstra speelt vanaf volgende week woensdag het wereldkampioenschap dammen tegen de Rus Aleksandr Schwarzman. Het tweekamptoernooi vindt plaats in de High Tech Campus in Eindhoven.

De 54-jarige Rus werd in juli dit jaar wereldkampioen op het toermooi in Estland. De in Emmen opgegroeide Boomstra werd toen derde. De 28-jarige Drent werd in 2016 en 2018, tijdens de vorige tweekampen, wereldkampioen. De verschillende WK's wisselen elkaar af: het ene jaar is er een tweekamp, het volgende jaar een toernooi met meerdere spelers.

De winnaar van de laatste tweekamp heeft bij de volgende tweekamp het recht de wereldkampioen van het grotere toernooi uit te dagen. Boomstra is in dit geval dus de uitdager. Hij en Schwarzman spelen vanaf 5 januari twaalf partijen. Als er dan geen winnaar is, wordt op 20 januari een beslissende slotpartij gespeeld.

'Blij dat het doorgaat'

"Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de WK-match in deze moeilijke coronatijd kan doorgaan. Dit geeft mij echt iets om naar uit te kijken", blikt Boomstra vooruit. "Gezien de uitstekende vorm dit jaar van mijn tegenstander en mijn eigen goede vorm, verwacht ik een hoogstaande, spannende tweekamp, waarbij elk detail van belang kan zijn."

Schwarzman is al net zo blij dat er gedamd kan worden. "Covid-19 speelt natuurlijk nog altijd een grote rol in ons leven, maar het is fijn om af en toe toch het dagelijks leven weer op te kunnen pakken, mits de maatregelen het toelaten. Roel heeft een unieke speelstijl. Ik schat zijn kansen wat hoger in omdat we een tweekamp spelen, maar uiteraard acht ik mezelf niet kansloos."

