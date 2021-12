Op korte termijn geen oplossing voor tekort seniorenwoningen: 'We hebben geduld nodig'

Hoe haal je de vastgelopen woningmarkt uit het slop? Binnen veel gemeenten is dit een heet hangijzer. Het probleem is complex, er spelen veel belangen en een oplossing ligt niet voor handen.

Goed voor elkaar

Om een beeld te krijgen van het probleem stuurde de NOS in samenwerking met de regionale omroepen een enquête naar alle gemeenten in Nederland. De meeste zien een tekort aan geschikte seniorenwoningen als grootste probleem. Daardoor blijft deze groep langer wonen in grotere woningen, waardoor andere groepen minder kans krijgen op een huis. Ook Drentse gemeenten zien deze trend.

"Een hoop senioren hebben het goed voor elkaar", schetst wethouder Jisse Otter van Emmen het probleem. "Ze willen best de stap maken naar een andere woning maar niet te koste van alles. Van een zekere kieskeurigheid is zeker sprake."

Daar is wethouder Pepijn Vemer van Tynaarlo het mee eens. "Niemand verplicht hen om te verhuizen. Het alternatief is vaak duurder of de woning is kleiner. Dan is het niet aantrekkelijk om te verkassen."

Van inwonerskrimp naar groei

Als er onvoldoende geschikte woningen zijn, ligt het voor de hand om bij te bouwen. Daar zijn gemeenten mee bezig, maar een woning staat er niet binnen een paar weken. Bovendien is het lastig om beleid te maken op woningbehoeftes die razendsnel veranderen.

"Emmen had jarenlang te kampen met een inwonerskrimp" legt de wethouder van Emmen uit. "Pas sinds dit jaar zien we ineens een forse groei. Dat is helemaal tegen de verwachting in. Dat maakt het lastig om te voorspellen hoeveel woningen en voor wie er moeten komen."

Senioren verleiden

"We hebben een lange-termijnplan nodig voor de komende tientallen jaren", vult Vemer aan. "Een duidelijk plan over hoe de markt zich de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe we daar op moeten inspelen. Niet alleen met oog op de vergrijzingsgolf, maar voor alle groepen in de samenleving."

Om senioren te verleiden, moet er een mooi aanbod tegenover staan. Dat betekent een woning of appartement met meerdere kamers, gelijkvloerse voorzieningen en een kleine tuin. Tegelijkertijd is er behoefte aan een combinatie van wonen en zorg. Initiatieven zoals een Knarrenhof is hier een voorbeeld van.

Lange adem

"Het punt is dat we afhankelijk zijn van projectontwikkelaars", zegt wethouder Otter. "De gemeente bouwt zelf natuurlijk geen woningen, maar behandelt de aanvragen."

Daarnaast is het telkens laveren tussen vraag en aanbod. "Nog geen tien jaar geleden hadden we woningoverschot", zegt Pepijn Vemer. "Nu is het tekort nog nooit zo groot geweest. Probeer daar maar eens op in te spelen."

"Er komen duizenden woningen aan de komende jaren", stelt Jisse Otter gerust. "Er zijn nog talloze mogelijkheden in de stad om ruimte te benutten voor woningen. Maar heb geduld, een woning bouwen is een proces van de lange adem."

Lees ook: