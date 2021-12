Gelukkig eindjaar: 2021 was ook een mooi jaar

95-jarige ondernemer weet van geen stoppen

Riender Hoolsema werd 95 maar werkt gewoon door in zijn eigen stomerij (Rechten: RTV Drenthe/Roy Schutte)

Hij had al dertig jaar van zijn pensioen kunnen genieten, maar van stoppen met werken wil Riender Hoolsema uit Meppel niet weten. In augustus werd hij 95 jaar en nog altijd houdt hij zijn stomerij aan de Woldstraat draaiende.

En dat doe hij nog altijd met dezelfde passie en trots als toen hij begon. "Er zijn mensen die zeggen: ik breng het naar Hoolsema, dan weet je dat het goedkomt", zegt de ondernemer. Pensioen, hij moet er niet aan denken. "Ik doe gewoon door, ik weet ook niet hoe ik het volhoud."

Olifantengeluk

Ka Yan vermaakt zich uitstekend in de zon, maar blijft wel dichtbij moeder en tante (Rechten: RTV Drenthe)

80 kilo woog hij bij zijn geboorte: Ka Yan. Het stiertje werd geboren in de nacht van 18 op 19 februari. Het was voor het eerst sinds 2018 dat er weer een olifantje geboren werd in Wildlands, voor moeder Mingalar Oo betekende het het zesde kalfje in haar leven. Al na een paar dagen mocht Ka Yan het buitenverblijf verkennen.

Vergeleken met het verdrietige 2020 in de olifantenkudde was 2021 prachtjaar voor de olifantenverzorgers. En er is meer olifantengeluk op komst, want op dit moment is Swe Zin zwanger. Reden te meer voor de fanatieke Wildlands-bezoeker om zo vaak mogelijk een bezoek te brengen.

Unesco-status

Veenhuizen werd met Frederiksoord, Wilhelminaoord en Wortel Unesco Werelderfgoed? (Rechten: Miranda Drenth)

Na twintig jaar plannen maken, lobbyen en rapporten schrijven is het de Koloniën van Weldadigheid gelukt om de Unesco Werelderfgoed-status te bemachtigen. Op 26 juli kwam het hoge woord eruit tijdens een online congres van de Unesco-commissie. De koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en het Vlaamse Wortel werden opgenomen in de prestigieuze lijst. Niet eerder werd Drents erfgoed op de Unesco-lijst gezet.

In de Koloniën van Weldadigheid wordt het verhaal verteld van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Hij wilde armen, wezen en bedelaars uit de stad een kans geven aan een toekomst te werken in onder andere Drenthe. Kleine boerderijtjes, rechte lanen en gestichten zijn nog altijd zichtbaar in het landschap.

Gouden serie

De Gouden Televizier-Ring ging naar de Kinderen van Ruinerwold (Rechten: ANP KIPPA/SEM VAN DER WAL)

Voor het eerst in de geschiedenis ging de Gouden Televizier Ring naar een documentaire: De Kinderen van Ruinerwold ging met de prijs aan de haal. In de docuserie van Jessica Villerius vertellen vier kinderen van Gerrit Jan van D. over hun jeugd en over de ontdekking van het gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in een boerderij in Ruinerwold.

Shin, Mar Jan en Edino maakten geen deel uit van het Ruinerwold-gezin, zij ontvluchtten het gezin al eerder. Hun broertje Israël was degene die de boerderij stiekem verliet en zo de situatie aan het licht bracht. Hun verhaal, verweven met oude video-opnames, leverde dus de prestigieuze tv-prijs op. Naar aanleiding van de documentaire werd een inzamelingsactie gehouden, zodat de kinderen een financieel zorgeloze toekomst tegemoet kunnen gaan, De actie leverde ruim 4,5 ton op. In oktober werd bekend dat de serie een vervolg krijgt.

Bijzondere bouwwerken

Jan Fieten bouwt unieke kippenhokken (Rechten: RTV Drenthe)

Vanwege de ziekte Parkinson moest metselaar Jan Fieten uit Koekange noodgedwongen stoppen met werken. Maar bij de pakken neerzitten is er niet bij. Fieten bouwt tegenwoordig bijzondere kippenhokken.

Dankzij Fieten wonen er nu kippen in een pipowagen, Volkswagenbusje en een bakfiets. Bij het bouwen wordt zijn geduld wel op de proef gesteld. "Mijn ogen zien wel wat ik moet doen, en mijn hersenen weten het ook wel. Maar de connectie met mijn handen: dat lukt niet altijd meer. En dat is wel eens frustrerend."

Viva la Frida!

Koningin Máxima krijgt uitleg van conservator Annemiek Rens (Rechten: ANP ROYAL IMAGES VINCENT JANNINK)

Een kleurrijke dag in oktober: via een regenboogloper betrad koningin Máxima het Drents Museum om de tentoonstelling Viva la Frida! te openen. De grote expositie over de wereldberoemde Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo werd uitgesteld vanwege het coronavirus, maar werd afgelopen najaar alsnog groots geopend. Op de tentoonstelling zijn naast schilderijen en zelfportretten ook persoonlijke spullen van Kahlo te zien.

Niet alleen het Drents Museum kwam in Mexicaanse sferen, in de hele stad Assen ontstonden kleurrijke initiatieven. Enorme muurschilderingen sieren gebouwen in het centrum van Assen en met wat vertraging kwam er een beeld van Kahlo aan de kop van de Vaart te staan.

De mooie carrière van Evert ten Napel

Evert ten Napel met zijn befaamde lipmicrofoon (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

"Het Volksparkstadion is van Oranje". Deze zin uit de sportgeschiedenis zit in het collectief geheugen van Nederland. Het is één van de iconische uitspraken van commentator Evert ten Napel. De in Zwartemeer geboren Ten Napel nam dit jaar afscheid van het vak, al heeft 'ie inmiddels af en toe nog wel een klusje.

In augustus neemt werkgever ESPN afscheid van Ten Napel, hij mag de strijd om de Johan Cruijff Schaal van commentaar voorzien. In die periode heeft Ter Napel het maar wat druk met zijn afscheidstournee, aandacht waar hij eigenlijk niet op zit te wachten "Al dat gedoe eromheen, dat wil ik helemaal niet."

In zijn afscheidsinterview bij RTV Drenthe wordt teruggeblikt op zijn bijzondere carrière. Vol Olympische Spelen, Elfstedentochten en wereldkampioenschappen voetbal. "Kijk, Nederland-Brazilië is leuk. Maar voor de eerste keer als verslaggever naar de sporthal in Emmen bij E&O is ook leuk ."

Tokio

Zilver Tom Egberink op de Paralympische Spelen (Rechten: SportsPressJP/AFLO)

Geen goud, maar wel bijzondere prestaties van de Drentse sporters in Tokio afgelopen jaar. Zowel bij de Olympische Spelen als bij de Paralympische Spelen werden er medailles in de wacht gesleept. Rolstoeltennisser Tom Egberink was het meest succesvol: hij pakte brons in het dubbelspel en zilver in het enkelspel. Egberink noemt het een droom die uitkomt. "En ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren om te gaan tennissen en zoiets te bereiken."

Dalen kende sowieso een goed sportjaar, want ook roeister Ilse Paulis pakte brons, samen met Marike Keijser. Een misslag vlak voor het eind kostte het duo een gouden plak. Ook wielrenster Anna van der Breggen keerde terug met brons, de inwoonster van Meppel werd derde op de tijdrit op de weg.

Ook vielen Drentse presentaties op die niet beloond werden met een medaille. Vivianne Miedema uit Hoogeveen kroonde zich met tien goals tot toernooitopscorer; nooit eerder scoorde een speelster zo vaak op de Olympische Spelen. Beachvolleybalster Katja Stam uit Klijndijk overleefde met teamgenoot Raïsa Schoon een loodzware poule, ondanks dat ze te maken kregen met strenge coronabeperkingen.

Haanmevrouw

Jan kijkt terug op het filmpje dat hem een bekende Drent maakte (Rechten: RTV Drenthe/Laura Luitjes)

Een iconisch moment uit de TV Drenthe-geschiedenis: een enthousiaste Trektocht-fan vraagt Andries Ophof om een handtekening en imiteert vervolgens een haan. Na zeventien jaar duikt het fragment nog altijd op in internetcompilaties, meestal onder de naam 'Haanmevrouw'.

RTV Drenthe zocht de superimitator op in Zuidwolde. De naam 'Haanmevrouw' kan de prullenbak in, want de fan heet Jan. In de afgelopen jaren is hij regelmatig gepest met het fragment: "Ze riepen de hele tijd haanmevrouw naar mij, terwijl ik een man ben. Daar kreeg ik een rotgevoel door." Gelukkig kreeg Jan ook veel mooie reacties op de actie, die voortkwam uit een weddenschap. En nog altijd kan hij perfect een haan nadoen.

97-jarige Max-fan kan juichen

Lammie Mulder-Hoenderken is groot fan van Max Verstappen (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

Ze is inmiddels waarschijnlijk de bekendste Max Verstappen-fan van Drenthe: Lammie Mulder uit Annen. De 97-jarige inwoner van Annen zei vooraf al dat ze zenuwachtig was, en de spectaculaire ontknoping op het circuit van Abu Dhabi zorgde er niet voor dat ze meer ontspannen op de bank zat te kijken.

"Het was niet goed voor mijn hart", vertelt Lammie na de race. Maar eind goed, al goed. Gelukkig voor Lammie en alle andere Max-fans passeerde Verstappen in de laatste ronde concurrent Lewis Hamilton en pakte daarmee de wereldtitel. "Ik vond het geweldig, ik heb echt genoten."

