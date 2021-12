Kapper in Nieuw-Weerdinge protesteert tegen coronaregels: 'De maat is vol'

De oliebollen, glühwein, thee en koffie staan klaar. De muziek staat aan en langzaam komen mensen langs die De Haan een hart onder de riem willen steken. Buiten hangen meerdere posters met leuzen, zoals 'wij gaan kapot!', 'voor ons gezin zijn we wél essentieel' en 'liefde en vrijheid'. De kapster staat samen met twee collega's uit de regio onder de partytent voor haar zaak.

Van Nieuw-Weerdinge tot Den Haag

De Haan is één van de vele kappers die door heel Nederland demonstreert. Landelijk zijn er bijna 200 kappers zich bij een ondernemerscollectief hebben aangemeld voor de demonstratie. In Nieuw-Weerdinge willen ze het gezellig maken door middel van de verkoop van oliebollen, gluhwein, koffie en thee. Het is de bedoeling dat er foto's worden gemaakt tijdens de demonstratie en dat die in de vorm van een petitie worden afgegeven aan de Tweede Kamer in Den Haag.

De Haan zegt meer kappers uit het dorp te hebben uitgenodigd onder het mom 'samen sta je sterk'. Toch lieten meerdere van hen het afweten. Maar volgens De Haan heeft deze actie, ondanks dat Nieuw-Weerdinge ruim 200 kilometer van Den Haag ligt, wel zin. "Ik denk juist door alle filmpjes en heel veel media-aandacht dat we per kapsalon en per dorp gewoon laten zien dat dit heel hard nodig is." Ook collegakapper Leon Klaassen van Bij Leon Hairsalon is het daar mee eens: "Als je helemaal niets doet, dan word je ook niet gehoord. Ik denk dat elk geluid belangrijk is."

'Structureel geld tekort'

"Binnen de hele beautybranche is geen bron van besmetting te vinden. Wij willen gewoon open", vindt De Haan. Volgens haar is de compensatie die ze krijgt veel te weinig. Wanneer je niet aan alle voorwaarden voldoet, val je buiten de boot. "Het wordt mooi beschreven door het kabinet", meent ze. "Er wordt gewoon gezegd: 'Dat krijg je'. En dat is net genoeg om één mond te voeren. Er wordt niet gekeken naar de onkosten die je hebt. Mijn kosten zijn gewoon veel hoger, dus ik kom structureel elke maand geld te kort."

Ook voor collega Klaassen is het moeilijk rondkomen. Zijn zaak ging in april 2020 open. "Ik ben nu nog helemaal aan het opbouwen. Voor mij was de Kerst een belangrijk moment om een beetje omzet te draaien. Dat is nu helemaal weg. Omdat ik net begonnen ben, krijg ik ook geen steun."

'Als het aan mij ligt zijn we morgen open'

In de tijd dat de kappers en de steunbetuigers bij de haarsalon staan, gaan de oliebollen behoorlijk rond. En wanneer iedereen knus onder de partytent staat om te schuilen tegen de regen wordt (I Can't Get No) Satisfaction van The Rolling Stones gezongen. De Haan is blij dat er zo veel mensen op het protest zijn afgekomen.

De foto's die gemaakt worden, zullen binnenkort hun weg naar Den Haag vinden. Klaassen hoopt dat er geluisterd wordt. "Ik hoop dat ze in Den Haag tot de conclusie komen dat de kappers toch wel een essentieel beroep hebben en dat we open mogen. Of in ieder geval dat de compensatie voor kappers goed is." Ook De Haan hoopt dat de kappers weer open mogen. "Zo snel mogelijk. Als het aan mij ligt morgen."

