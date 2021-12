UMCG overweegt gang naar rechter bij verdwijnen kinderhartchirurgie

"Onze insteek is via de politiek het besluit terug te laten draaien", zegt Van der Zee tegenover RTV Noord. "We hebben inmiddels gesproken met alle zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer." Volgens de UMCG-baas heeft dat ertoe geleid dat Tweede Kamerleden het onderwerp onderling gaan bespreken. Zij hebben de minister inmiddels gevraagd geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil gespecialiseerde zorg, zoals kinderhartchirurgie, contenteren binnen twee of drie ziekenhuislocaties. Daarom is bedacht om onder meer de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten. Van der Zee noemt dat een 'onbegrijpelijk besluit'. Hij vindt de geplande sluiting getuigen van 'Randstedelijke en Haagse visie op de zorg', waarbij De Jonge 'totaal voorbijgaat aan het belang van kinderhartzorg in het UMCG voor Noord-Nederland'.

Brandbrief en petitie

De afdeling in het UMCG is voor veel Drentse kinderen de meest dichtstbijzijnde plek om de gespecialiseerde hartzorg te krijgen. Reden voor Statenleden in Drenthe om een brandbrief te sturen om deze zorg in het Noorden te houden. Ook de fracties van de Provinciale Staten in Friesland, Groningen en Overijssel en de fracties van de gemeenteraad in Groningen hebben de brief ondertekend. Daarnaast gaat een petitie rond die inmiddels meer dan 210.000 keer is ondertekend.

Lees ook: