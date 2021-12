Terugblik 2021: het jaar waarin de deuren van de Ruinerwoldboerderij open gingen

Dit jaar ging de deur van de boerderij namelijk verder open. De vier oudste kinderen delen hun verhaal in een vierdelige documentaire, te zien bij de NPO.

De Kinderen van Ruinerwold

De documentaire 'De Kinderen van Ruinerwold' blijkt een indringend vierluik waarin Nederland kennismaakt met het gedachtegoed van vader Gerrit Jan van D. En ook leren we meer over de gruwelijke dingen die hij zijn kinderen aandeed.

"Eén van de ergste dingen die hij deed, was wurgen. Hij kneep net zolang je keel dicht tot je het gevoel had dat je bijna dood was, dan hapte je naar adem en liet hij los. Dat gebeurde regelmatig", vertelt zoon Shin in één van de afleveringen.

Edino herinnert zich het wurgen ook: "Het vaste patroon bij het straffen was meestal: koud douchen, geen eten, opsluiting en dan fysieke straf. Soms moesten we dan ook wel eens vernederingen doorstaan. Ik kan me herinneren dat we met z'n allen modder moesten gooien op Shin. Stond hij daar in zijn onderbroek, en moesten wij gooien."

Rechtbank

Niet alleen de kinderen van het Ruinerwoldgezin komen in 2021 aan het woord. In de rechtbank in Assen discussiëren advocaten en de officier van justitie over het door kunnen gaan van de rechtszaak tegen vader Gerrit Jan van D. Hij wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zijn zes jongste kinderen. Maar na een hersenbloeding in 2016 is de vraag in hoeverre hij in staat is de zaak te volgen.

In maart besluit de rechtbank om de zaak tegen Van D. te stoppen. Na uitgebreid onderzoek van deskundigen is de conclusie dat de Ruinerwoldvader niet in staat is om de zaak goed te volgen. Daardoor heeft hij geen kans op een eerlijk proces volgens de rechters.

Ermelo

Na het besluit van de rechtbank komt Gerrit Jan van D. op vrije voeten. Samen met zijn jongste kinderen vindt hij onderdak in Ermelo. "Zij (de jongste vijf kinderen red.) hebben om woonruimte gevraagd toen vader nog vastzat", aldus waarnemend burgemeester Dorine Burmanje. Nadat de vader vrij komt zegt de gemeente de situatie goed in de gaten te houden.

"Ik hoop dat wij deze jonge mensen rust en ruimte geven om de draad te kunnen oppakken na al het afschuwelijke wat hen is overkomen in het leven", zei Burmanje daar verder over.

Onrust

Toch ontstaat er onrust onder een aantal inwoners in Ermelo. Josef B. - beter bekend als de klusjesman van het gezin - zou met Gerrit Jan van D. in een rolstoel rondrijden en langs de deuren gaan om hun verhaal te vertellen. Daarnaast zouden ze op zoek zijn naar klusjes.

Even later volgt er een aangifte van één van de jongste kinderen tegen vader Van D. Hem wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag verweten. Maar de zaak wordt uiteindelijk geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Volgens het OM is het strafbare feit wel te bewijzen, maar heeft 'een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur'.

Zorginstelling

De gemeente Ermelo zet de Ruinerwoldvader uiteindelijk uit het huis omdat de veiligheid van de overige gezinsleden niet zeker is. De gemeente zegt in te staan voor de zorg van de jongste kinderen.

Van D. belandt uiteindelijk in een zorginstelling, waar hij gedwongen wordt opgenomen. In december wordt duidelijk dat hij daar in ieder geval nog een jaar moet blijven.

De klusjesman

De rechtszaak tegen Gerrit Jan van D. is dan wel gestopt, die tegen klusjesman Josef B. is nog altijd aan de gang. De steun en toeverlaat van de Ruinerwoldvader wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen in de boerderij. En ook voor het medeplegen van jarenlange mishandeling.

B. zelf ontkent iets fout te hebben gedaan en noemt de zaak tegen hem een 'heksenjacht' van het Openbaar Ministerie. De zaak tegen de klusjesman gaat komend jaar verder in de rechtbank in Assen.

De Kinderen van Ruinerwold (2)

Ook over de oudste kinderen van het gezin is komend jaar meer te horen. Documentairemaakster Jessica Villerius is bezig met een vervolg op de documentaire die dit jaar werd uitgezonden. Hierin vertellen de kinderen meer over hoe het nu met ze gaat.