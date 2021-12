Caravan in Hoogersmilde gaat in vlammen op

In Hoogersmilde is afgelopen nacht een caravan uitgebrand. De caravan stond aan de Bosweg. Het is de laatste nachten onrustig in de Smilde's.

Woensdagavond brandden er al meerdere voertuigen af. Het ging toen om een auto met caravan op het evenemententerrein in Smilde, een andere caravan aan de Schoolstraat in Bovensmilde en een veekar op de Molenwijk in Bovensmilde. Een van de caravans was besprenkeld met benzine. Ook nu gaat het om een caravan.

Gisteravond was er nog brand bij een leegstaand gebouw aan de Schoolstraat in Bovensmilde. Daar zou een bank vlam hebben gevat. De politie doet onderzoek naar de branden.

Cameratoezicht

Vorig jaar liep het uit de hand in Hoogersmilde, in de nacht voor oud en nieuw. De ME moest worden ingezet vanwege een groep agressieve jongeren. Ook toen was er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente dit jaar camera's opgehangen in het dorp.

