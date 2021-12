‘Je wordt niet meer uitgelachen als je een shirt van FC Emmen draagt’

Maar in tegenstelling tot jaren die de club ook heeft gekend, is het glas qua support niet meer halfleeg, maar halfvol. Sterker nog, het glas lijkt te klein te zijn geworden.

Terugblikken op die fatale wedstrijd op 20 mei van dit jaar tegen NAC doen de FC Emmen-supporters Arjan, Pascal en Rolf liever niet meer. Eigenlijk was er maar één team dat de overwinning verdiende, maar het was NAC dat na een strafschoppenserie naar de finale van de play-offs mocht. Voor FC Emmen restte na drie seizoenen eredivisie de afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie. "Ja, die avond was echt pijnlijk", lacht Arjan als een boer met kiespijn. Rolf en Pascal knikken instemmend.

Huilende FC Emmen-supporters na de uitschakeling in de play-offs tegen NAC Breda op 20 mei (Rechten: ANP)

Van het drietal is Rolf het langst al een FC Emmen-supporter. Sinds 1985, toen FC Emmen voor het eerst profvoetbal speelde, ging hij met zijn vader heen. In 1989 volgde zijn eerste seizoenkaart aan De Oude Meerdijk. "Die tijd is niet te vergelijken met nu", zegt Rolf. "Toen had je nog de FC Emmen-FunSide en kon je vrolijk door het hele stadion wandelen." De eerste 'rellen' die hij meemaakte, weet hij ook nog goed. "In 1990 voor de nacompetitie, thuis tegen Wageningen. Toen werd er met gehaktballen naar elkaar gegooid", grijnst hij.

Nog meer dan het voetbal dat hij krijgt voorgeschoteld, geniet Rolf op de tribune vooral van de supporterscultuur. "Ik vind het echt prachtig om te zien hoe iedereen het voetbal op zijn of haar eigen manier beleeft, van voetbal zelf heb ik toch geen verstand", lacht hij. Zo zag Rolf door de jaren heen ook de supportersbeleving opkomen en leerde hij medesupporters als Arjan en Pascal (beide van Emmen Ultras) kennen.

Meer draagvlak Om meer draagvlak onder supporters te krijgen, startten in 2016 zo'n vijftien tot twintig supporters Brigata Fanatico. De groep fans wil als officiële supportersgroep makkelijker met FC Emmen om tafel kunnen om dingen gedaan te krijgen of acties te organiseren. Met succes. Ook niet-officiële supportersgroepen zoals Emmen Casuals en Emmen Ultras vallen onder de Brigata Fanatico. Daarnaast bestaat ook sinds 1946 supportersvereniging Rood Wit. De supportersgroepen hebben allemaal iemand naar voren geschoven om onderling contact te houden bij supportersacties.

Net als veel FC Emmen-supporters hadden Arjan, Rolf en Pascal altijd de stille droom om FC Emmen eens in de eredivisie te zien spelen. Het lukte in 2018, toen de Emmenaren promoveerden door in de finale van de nacompetitie met Sparta af te rekenen. Pascal: "Tijdens die wedstrijd in Rotterdam leefde het in Emmen al bij mensen die niet eens bij de wedstrijd waren. Dan kom je terug in Emmen en staan er 13.000 man op je te wachten. Dat was zo gaaf. Dat was het punt waarop we dachten: dit willen we áltijd, deze lijn trekken we door."

FC Emmen wordt gehuldigd op het Raadhuisplein in Emmen, waar fans in extase zijn na de winst die promotie betekent (Rechten: ANP)

Het was een moment waarop er van het Drentse doe maar normaal dan doe je al gek genoeg weinig sprake was. Rolf: "Ook dat is weer typisch Drents", lacht hij. "Er zijn veel jaren voorbijgegaan waarbij veel supporters leken te denken: 'Mij niet gezien, straks lachen ze me uit'. Maar na die wedstrijd tegen Sparta dachten ze fuck it en kwamen ze allemaal uit hun huisjes."

Bij trainingen van SVBO zie ik zo vijf kinderen rondlopen in een shirt van FC Emmen. Dat maakt me best wel trots" Pascal - Supporter FC Emmen

"Soms heb je ook gewoon een succesje nodig om de katalysator op gang te brengen", gaat hij verder. "Als het elk jaar klote gaat is, komt er van de onderkant niet snel iets bij. Als ik nu kinderen op donderdagavond zie trainen bij SVBO, dan zie je er zo vijf lopen met een FC Emmen-shirt aan. Vijftien jaar geleden was dat ondenkbaar, laat staan dat die shirtjes in de verkoop waren. Of werd je uitgelachen als je een Emmen-shirt droeg. Maar dat gebeurt niet meer. Dat maak me best wel trots."

De houdbaarheidsdatum van succes

De entree van FC Emmen in de eredivisie bracht, zoals je wel vaker ziet bij promovendi, een positief effect bij de supportersschare van de Emmenaren teweeg. "Vlak voor de promotie groeiden we al een beetje in aantallen", weet Pascal nog. "Eerst was het altijd schrapen om een bus vol te krijgen, maar toen was het ineens: 'Donders, er moet een tweede bus bij'. En sinds FC Emmen in de eredivisie speelt, zijn uitwedstrijden ook populair. Dat was voorheen nooit zo."

Fans van FC Emmen steunen de ploeg dit seizoen rondom de thuiswedstrijd tegen Jong PSV (Rechten: Eigen foto)

Vooral in de eerste twee seizoenen in de eredivisie lijkt veel wat FC Emmen aanraakt in goud te veranderen. En met een positief aura die boven De Oude Meerdijk hangt, groeit ook de publieke belangstelling om wedstrijden van de Emmenaren bij te wonen. Rolf, Pascal en Arjan genieten mee, al weten zij als geen ander hoe beperkt de houdbaarheidsdatum van succes kan zijn. Dat blijkt in het seizoen 2020-2021, als FC Emmen in de winterstop met vijf punten troosteloos onderaan staat.

Wij dachten dat successupporters wel zouden afhaken na de degradatie, maar daar hebben we ons lelijk op verkeken" Pascal - Supporter FC Emmen

"Veel wedstrijden die we toen hebben gespeeld, waren echt niet om aan te gluren", zegt Arjan met gevoel voor understatement. "Maar je blijft de spelers steunen, je moet erachter blijven staan." Dat het seizoen 2020-2021 allesbehalve vlekkeloos verliep, zorgt er ook voor dat sommige acties voor onderling gemor zorgen. "Zo hielden we eind 2020 een fakkelactie thuis tegen ADO. Daar stond niet iedereen achter. Het werd snel 0-1 en door die actie werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Maar daarna maakten we nog wél gelijk. De Brigata vond de actie dus wel geslaagd", grijnst Arjan.

Fans van FC Emmen maken sfeer voorafgaand aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, eind vorig seizoen (Rechten: Eigen foto)

Dat als gevolg van het coronavirus bijna een heel seizoen geen supporters in stadions welkom zijn, heeft ook z'n weerslag in Emmen. Pascal: "De vaste garde, zoals wij, dacht dat successupporters wel zouden afhaken. Het slechte spel, de dreigende degradatie en geen stadion meer kunnen bezoeken, tel uit je winst. Maar daar hebben we ons lelijk op verkeken. Bijna iedereen is gebleven. Misschien komt dat door de binding die is gecreëerd door de supportersacties. En als het klote gaat, word je misschien ook wel hechter."

Sfeer

Zodra Pascal over de acties begint, gaan ook de ogen van Arjan en Rolf glunderen, want de supportersacties waren in hun ogen stuk voor stuk hoogtepunten. "Bij sommigen in de groepsapp is al sprake van enthousiasme als het woordje sfeer genoemd wordt", zegt Pascal. Het leidde tot onder meer twee acties waarover nu nog steeds wordt nagepraat in de supportersgroepen.

Supporters van FC Emmen zwaaien de spelersbus van FC Emmen uit op een viaduct (Rechten: Eigen foto)

"Tijdens de uitwedstrijd tegen ADO in januari zijn we met een heleboel auto's achter de spelersbus aan gereden tot Van der Valk in Nieuwekerk aan de IJssel, waar ze gingen lunchen. Daar hebben we de spelers toegesproken", weet Arjan nog goed. "Eerst hebben we ze in Emmen uitgezwaaid, en daarna hebben we de bus onderweg nog een paar keer ingehaald en het uitzwaaien herhaald op wat viaducten onderweg. Een actie waarbij Brigata Fanatico het voorzetje gaf, waarna het door alle supportersgroepen is opgepakt. Vaak kunnen we dan altijd wel zo'n 300 man rekenen."

Als wij een actie mooi vinden, dan doen we die gewoon" Arjan - Supporter FC Emmen

"Je probeert de groepen zo groot mogelijk te krijgen bij zulke acties", vult Pascal aan. "Hoe eerder je ermee begint, hoe groter je de groep ziet worden." De impact van de 'toeteractie' voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen AZ in februari was nog groter. "We wilden eigenlijk in een corteo (optocht van grote groep supporters, red) lopen, maar dat kon niet door de coronamaatregelen, dus toen kwamen we op het idee om dan maar een soort corteo te organiseren vanuit de auto", lacht Arjan.

Rolf: "Die actie is vanuit simpel denken ontstaan en precies dat geeft aan hoe FC Emmen als club is. Iets moois neerzetten door simpel te denken. Met een prijsje voor de mooist versierde auto. Die ging naar iemand die z'n auto helemaal in stijl van FC Emmen had laten maken." Arjan: "Er deden 500 auto's mee en we hebben er tijdens en na de actie een enorme bult lol om gehad. Als wij een actie mooi vinden, dan doen we het gewoon."

Toeterend laten supporters van FC Emmen voorafgaand aan het duel met AZ weten nog volledig achter hun ploeg te staan (Rechten: Persbureau Meter)

'Het laat je niet meer los'

De supportersacties ten spijt, ze hielpen FC Emmen niet om handhaving in de eredivisie te bewerkstelligen. Dat zorgde voor teleurstelling, maar de supporters van FC Emmen van het eerste uur kennen het klappen van de zweep. "Het mooie na de degradatie was dat het gevoel om bij FC Emmen te willen blijven horen in mijn ogen alleen maar versterkt is", zegt Rolf. "Want het gevoel is bij veel fans gebleven. En dat vind ik het mooiste. Bij uitwedstrijden zat begin dit seizoen van alle leeftijden wat. Jong en oud."

"Ook in de Keuken Kampioen Divisie zijn alle seizoenkaarten weer verkocht en er is zelfs een wachtrij van zo'n 2500 man", weet Arjan. "Ongelooflijk toch? Als wij als supporters met z'n allen stil hadden gezeten had je die binding niet gehad." Rolf: "Als ik nu op m'n fietsje naar De Oude Meerdijk fiets, dan is het volle bak, of je nou tegen Ajax of FC Den Bosch speelt. Dat weet ik zeker. Op een gegeven moment pakt FC Emmen je, en dan laat het je nooit meer los. Op welk niveau je ook speelt."

