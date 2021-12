RTV Drenthe begint met ondertiteling van nieuwsprogramma Drenthe Nu

De provincie Drenthe maakte in november bekend 50.000 euro subsidie te verlenen voor de ondertiteling van het nieuwsprogramma. Daarvoor is gelobbyd door de Adviesraad Toegankelijk Drenthe, omdat mensen die niets of slecht horen het nieuws anders lastig kunnen volgen.

Ondertitelen beter dan doventolk

Het goed volgen van televisieprogramma's is voor doven en slechthorenden erg ingewikkeld zonder hulpmiddelen. Een doventolk of een spraakapplicatie voor de mobiele telefoon zijn manieren om die groep te helpen, maar volgens Ineke Dilling, secretaris van de Adviesraad, is ondertiteling de beste manier. "Niet iedereen die doof is of slecht hoort kan gebarentaal en liplezen kan ook niet iedereen. De app voor de telefoon vertaalt de woorden die op tv gezegd worden wel, maar niet altijd naar de juiste tekst", vertelt Dilling.

Dilling is zelf op latere leeftijd doof geworden en merkte dat ondertiteling voor haar de enige wijze is om ontspannen televisie te kunnen kijken. Met haar telefoon demonstreert ze tijdens het kijken van het RTV Drenthe-programma Strunen hoe ingewikkeld het is om alles wat er gezegd wordt mee te krijgen. Terwijl presentator Harm Dijkstra een vrouw interviewt over een kledingbank, verschijnen er slechts enkele woorden van het verhaal op het telefoonscherm. Onmogelijk om te volgen dus.

Tijdens het NOS-journaal gaat het beter, vooral omdat de presentator en de verslaggever met korte tussenpozen om de beurt praten en ze duidelijk articuleren. Toch moet Dilling zich goed concentreren, omdat ze tijdens het lezen op haar telefoon steeds heen en weer moet kijken naar het televisiescherm om te kunnen zien waar de reportage over gaat. "Met ondertiteling zie je dat allemaal in één keer en meestal zonder fouten in de tekst. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om te kijken."

Vergrijzing

Hoofdredacteur en directeur Dink Binnendijk van RTV Drenthe is blij dat er subsidie is om de vijf jaar geleden wegbezuinigde ondertiteling te herintroduceren. Daardoor kunnen volgens hem nog meer Drenten het nieuws uit hun provincie volgen. "We hebben in Drenthe te maken met vergrijzing en tijdens het ouder worden merk je dat je gehoor minder wordt. Als je er niet zelf mee te maken hebt, sta je er vaak niet bij stil hoe belangrijk het is voor mensen om op deze manier toch op de hoogte kunnen blijven van het nieuws", zegt Dink Binnendijk.

Landelijk kampt naar schatting zo'n tien procent van de mensen in meer of mindere mate met gehoorproblemen. Voor Drenthe komt dat neer op zo'n vijftigduizend mensen. Het niet goed kunnen volgen van het nieuws kan er volgens Dilling voor zorgen dat die mensen zich buitengesloten voelen.

Dilling: "Vooral voor ouderen die op latere leeftijd doof worden geldt dat zij ineens niet goed meer op de hoogte zijn en mee kunnen praten over wat er in hun eigen regio gebeurt. Dat kan bijdragen aan eenzaamheid, wat al een groot probleem is."

Teletekst 888

Het aanzetten van de ondertiteling werkt op dezelfde manier als op landelijke zenders zoals NPO1 en NPO2. Kijkers kunnen tijdens de uitzending van Drenthe Nu naar teletekstpagina 888 zoeken om de ondertiteling te activeren. De live-uitzending van het nieuwsprogramma om 17.00 uur krijgt geen ondertiteling, maar die is wel beschikbaar voor de herhalingen van Drenthe Nu die na 18.00 uur worden uitgezonden.

De ondertiteling wordt automatisch gegenereerd door een computer. Na de uitzending controleert en corrigeert een medewerker van RTV Drenthe de door het systeem gemaakte teksten, zodat de ondertiteling een uur later correct op televisie komt. Het Drentse dialect wordt door de computer niet goed herkend, dus die ondertitels worden handmatig toegevoegd.

Tot 2023

Met de huidige subsidie kan RTV Drenthe volgens hoofdredacteur Binnendijk tot en met de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 Drenthe Nu ondertitelen. Andere programma's blijven zonder subtitels. "Daar hebben we meer geld voor nodig, want met deze subsidie hebben we alleen genoeg voor Drenthe Nu. Het liefst zou ik natuurlijk ook programma's als Strunen en ROEG! willen laten ondertitelen, zodat die ook door meer mensen kunnen worden bekeken."