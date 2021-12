Het mysterie van het verdwenen Vrijheidsbeeld bij Fletcher Hotel de Hunzebergen in Exloo

Wat ze wel weten, is dat het beeld 4 meter hoog is. En ze weten dat-ie vermist is. Normaal staat het beeld letterlijk op een voetstuk op de parkeerplaats en kijkt het richting het hotel.

Mochten medewerkers van het hotel het nog niet weten, dan worden ze er wel op gewezen door gasten. "Vaste gasten die op het park achter ons zitten, die missen het beeld wel. Die komen op ons af en vragen of wij het al gezien hebben", zegt hotelmanager Stefan Scheurwater.

Het beeld dat is verdwenen bij het Fletcher Hotel (Rechten: Fletcher Hotel De Hunzebergen)

Vorige week was het beeld ineens verdwenen. Het sterke vermoeden is dat het om een oudejaarsstunt gaat. "Vooral ook omdat er een boodschap achter is gebleven", zegt Scheurwater.

Waar normaal het 4 meter hoge beeld staat, ligt nu een bord met tekst erop. Het bericht komt erop neer dat het koud is en dat het beeld terugkeert als het wat warmer is.

Waarom staat het beeld er eigenlijk? Het beeld is niet in eigendom van het hotel. Het behoort tot de eigenaar van het terrein. Het beeld is gekocht door de vorige eigenaar. Iemand uit Rotterdam. "Die hield veel van dit soort kunst en kitsch", zegt hotelmanager Stefan Scheurwater. "We zijn er niet achter gekomen waarom dit beeld er staat. We hebben aan de huidige eigenaar nog eens gevraagd of hij de achtergrond weet. Maar dat is bij hem ook onbekend."

Het Fletcher Hotel heeft inmiddels contact gehad met de politie. Er is alleen een melding gedaan. Als het beeld in de tweede week van januari niet terug op de plek staat, volgt er aangifte.

"We vinden het een ludieke actie", zegt de hotelmanager over de stunt. "Het is natuurlijk heel vreemd dat zo'n beeld ineens weg is." Maar hoe leuk ook, er zijn ook zorgen. "Het lijkt mij een hele klus om zo'n beeld weg te halen. We hopen dat het veilig en heel terugkeert."

