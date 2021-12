Drie jaar en tbs voor neersteken medewerkster kliniek Veldzicht

Een 35-jarige man uit Bulgarije is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. In november 2019 stak hij in psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug een medewerkster neer. Een collega van de vrouw werd door de kliniekbewoner in de hand gebeten.

De man heeft in hoger beroep bij het hof in Zwolle dezelfde straf gekregen als hij in januari dit jaar van de rechtbank kreeg. Hij was in hoger beroep gegaan, omdat hij het niet eens was met de veroordeling. Tijdens het hoger beroep eerder deze maand, pleitte zijn advocaat ervoor de man geen straf te geven. Volgens de advocaat wist de man totaal niet wat hij deed en was hij daarom volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij de misdrijven pleegde.

Zelfgemaakt wapen

De man stak op 13 november 2019 in het zogenoemde Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht een medewerkster totaal onverwacht in haar borst. De vrouw stond met een andere patiënt te praten, toen hij achter haar ging staan en zijn arm om haar hals sloeg. Daarna stak hij haar meerdere keren met een zelfgemaakt steekwapen.

Collega's schoten de vrouw te hulp en kregen de agressieve man onder controle, maar in die worsteling lukte het hem ook om één van hen in de hand te bijten. Dat deed hij terwijl hij wist dat hij syfilis had. Het hof vindt poging tot doodslag en mishandeling bewezen.

'Enorme impact'

Het slachtoffer van de steekpartij had onder meer een steekwond van 4 a 5 centimeter. Volgens het hof had de steekpartij haar fataal kunnen worden als haar collega's niet snel hadden ingegrepen. De vrouw is lange tijd niet aan het werk geweest en het geweld heeft een 'enorm impact' op haar gehad, benadrukt het hof.

De Bulgaar is eerder al tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hij zat in CTP Veldzicht omdat dat gespecialiseerd is in buitenlandse mensen met psychiatrische stoornissen. De man is in Veldzicht terechtgekomen nadat hij in 2017 is veroordeeld voor onder meer een diefstal met geweld in Noord-Holland. Hij kreeg daarvoor zes jaar cel. Tijdens het uitzitten van die straf in de gevangenis in Ter Apel werd ontdekt dat hij psychiatrische problemen had. Omdat hij meer zorg nodig had, werd hij overgebracht naar de kliniek in Balkbrug.

Kans op herhaling groot

Nadat hij in november 2019 was aangehouden, is hij voor uitgebreid onderzoek naar het Pieter Baan Centrum geweest. Daar ontdekten deskundigen dat hij een psychotische stoornis had op het moment dat hij de medewerkster neerstak. Volgens hen was de man daardoor wel verminderd toerekeningsvatbaar, maar was het niet zo dat hij helemaal geen idee had wat hij deed.

De man is vanaf zijn 16de in Bulgarije en in Nederland meerdere keren veroordeeld voor geweldsdelicten. De kans dat hij zonder behandeling in herhaling valt, is groot, verwachten de deskundigen. Om de maatschappij tegen hem te beveiligen is tbs met dwangverpleging na zijn gevangenisstraf nodig, vindt het hof.

