Carbidknallen, knieperties en een 'stiekem' vreugdevuur: Drenthe viert oudjaarsdag

Want naar buiten gaan, is vandaag prima te doen. Om de temperatuur hoef je het in ieder geval niet te laten. Het is zelfs de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Een prima dag om toch even een frisse neus te halen.

Maar niet iedereen trekt de wandelschoenen aan voor een tochtje door de Drentse natuur. Sommige mensen pakken de auto of de skelter om wat te eten te halen. Zoals in 1e Exloërmond waar de knieperties drive-through op volle toeren draait.

Wij wisten niet eens wat een kniepertje is Bezoeker knieperties drive-through

Jaap Dost van Stichting Streekbelangen kijkt tevreden toe. "Dit is heel bijzonder. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt dat er zoveel enthousiasme is om dit zo te doen", zegt hij.

De stichting bakt knieperties voor alle inwoners van 1e Exloërmond en Exloërveen. "Dat doen we om de inwoners een hart onder de riem te steken in deze coronatijd", vertelt Dost. "Alle inwoners hebben een bonnetje gehad, daarvoor kunnen ze een zak knieperties en een beker chocolademelk krijgen. Dan zien we elkaar toch nog even in deze tijd. Het saamhorigheidsgevoel is voor ons heel belangrijk."

En de inwoners staan in de rij om hun zakje knieperties te halen. Al zijn het niet allemaal ras-Eerstemonders. Bijvoorbeeld de inzittenden van een wel heel erg opvallende en versierde auto. "We wilden graag bijzonder komen. We komen uit Katwijk en zijn hier net komen wonen, dus we wilden goed inburgeren", zegt één van de inzittenden. "We wisten eigenlijk niet eens wat een kniepertje is, dus we dachten we zetten maar een eenhoorn op het dak." Overigens vallen de lekkernijen ook bij deze nieuwe inwoners van onze provincie in de smaak. "Ja, heerlijk. Ik denk dat we nog wel meer zakken nodig hebben."

Naast knieperties worden er natuurlijk ook oliebollen gegeten. In Hoogeveen stonden vanmiddag al flinke rijen en ook in Borger wordt vanmiddag drukte verwacht. Vanochtend was het nog rustig, maar Lucia van Geffen van de kraam in het dorp is niet ontevreden.

"Het loopt lekker tot nu toe. We hopen dat we het nog iets drukker krijgen, maar het gaat goed", zegt Van Geffen. "Het is nu wel rustiger, maar het kan straks nog heel druk worden. Het is ook nog vroeg. Meestal komt na twaalf uur echt de drukte. Dan gaat het echt lopen. Dan krijgen we het echt druk en dan hebben we dikke lol."

Grote rijen vanmiddag bij een oliebollenkraam in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Creatief met carbid

En dan carbidschieten. Ieder jaar bouwen carbidclubs de meest creatieve constructies om ballen, deksels en andere dingen met een geweldig gebulder de lucht in te knallen. Dit jaar zijn er wat meer regels en gaat het allemaal een beetje anders, maar dat houdt de echte carbidfanaten niet tegen.

"De kunst is natuurlijk om het spannend te houden en te zorgen dat de knallen harder worden of dat het hoger gaat. Of om ervoor te zorgen dat het allemaal heel blijft, zodat je het volgend jaar weer kan gebruiken", vertelt Wouter Benjamins. "Daarom gebruiken we dit jaar een vat van kunststof. Een ijzeren vat vervormd de hele tijd. Dit vat blijft dezelfde vorm houden en dan kun je hem volgend jaar weer gebruiken."

Of het ook een voordeel is dat het materiaal zachter is zodat het minder zeer doet als je hem onverhoopt op je kop krijgt? "Ik denk dat je het allebei niet moet doen. Dan kon het nog weleens een raar oud en nieuw worden als je dat krijgt."

Behalve het kunststofvat hebben de jongens ook een giertank staan. Daarvoor hebben ze nog wel even goed naar de regels gekeken. "In de gemeente Hoogeveen mocht het niet, maar in Coevorden hebben we er niks over gelezen. En daar loopt de grens", wijst een van de carbidknallers naar een stel bomen verderop.

Knallen op afstand in Schoonoord

Ook Schoonoord blijft niet verschoond van de oorverdovende knallen. Daar staan een paar melkbussen met ballen opgesteld op een veldje en wordt een carrousel tevoorschijn getoverd. Want het carbidschieten overslaan is geen optie volgens Jan de Lange van Carbidclub Ellert en Brammert. "Het is dit jaar even anders, maar helemaal niks is ook niks. Dus we staan hier toch met een paar man."

De groep probeert dat coronaproof te doen. "Het kan ook veilig. We zijn vanochtend allemaal getest met elkaar, dus we zitten allemaal in dezelfde bubbel." Dat betekent niet dat de carbidknallers geen bekijks trekken, maar er is geen tent, geen muziek en er wordt geen drank of eten uitgegeven. "Mensen lopen wel even langs tijdens een rondje met de hond. Ze zetten even een kratje bier om de hoek of brengen een zak oliebollen of een droge worst en wensen ons succes. Mensen vinden het toch mooi. En we doen het ook voor de inwoners van het dorp", vertelt De Lange.

Van verfblik tot melkbus

Volgens De Lange is carbid ook een uitkomst in verband met het vuurwerkverbod. "Mensen gaan op zoek naar alternatieven. Je kunt goedkoop en relatief veilig schieten met een verfblikje. Dan ben je voor een paar euro rond." Zelf begon hij ook zo. "Als kleine jongen loop je hier rond met zo'n blikje. Dat groeit uit tot een melkbus of nog groter."

Voor (jonge) carbidfanaten die de stap van verfblikje naar melkbus willen maken, heeft De Lange wel een paar tips. "Meteen dat deksel van de melkbus weggooien", zegt hij. "Dat knalt mooi en dat gaat hard, maar het is gevaarlijk. En als het misgaat en je krijgt zo'n deksel tegen je hoofd dan is het meteen de laatste keer geweest."

Daarnaast zijn oordoppen echt een must, volgens de carbidknaller. "Ik heb aangepaste oordoppen, anders komt het niet goed. We doen de meeste bussen met een touw, maar sommige moet je met een vlam doen. Dan zit je op anderhalve meter. Dat voel je wel, dan komt er een klein drukgolfje langs."

De carbidclub Nieuweroord heeft een paar flinke tanks buiten staan (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Glassie drinken

Bij de oliebollen, knieperties en bij het carbidschieten hoort toch ook wel een drankje. En daar hoeft niet altijd alcohol bij te komen, merkt Laurens Oldenbeuving van een slijterij in Borger. "We hebben twee alcoholvrije champagnes. De alcoholvrije varianten lopen steeds beter. Mensen zijn wat bewuster met hun alcoholgebruik", zegt hij. "En door 'dry january' komt er meer aandacht voor. Je ziet de verkoop echt stijgen."

Oldenbeuving merkt dat mensen in deze tijd ook wat meer geld uitgeven aan een drankje op oudejaarsavond. "Ja ziet dat mensen wat extra's uitgeven voor een mooie fles. Zo'n fles champagne begint bij een euro of dertig, maar je ziet dat mensen nu ook wel vijftig of zestig euro uitgeven."

Vreugdevuur

Naast de tradities hierboven komen ook vreugdevuren veel voor rond de jaarwisseling. Dat gaat onder normale omstandigheden vaak gepaard met het bovenstaande glaasje drinken. Vaak is het behalve een ontmoetingsplek ook een makkelijke manier om van je kerstbomen af te komen. En dat was vanmiddag ook het geval in Nijeveen.

Bij het voetbalveld in het dorp werden kerstbomen verbrand. Ruim twintig jongeren kwamen daar samen bij een partytent terwijl de akkoorden van onder meer Metallica over het terrein schalden. Niet volgens de coronamaatregelen dus en daarom kwamen ook handhavers en de politie een bezoekje brengen. "De handhaving was niet tevreden. We mochten niet drinken met elkaar, geen vuur, geen tent en geen muziek. Het mocht maar met vier man, maar wij vinden eigenlijk dat het wel kan", vertellen organisatoren Chris en Jeffrey Timmerman. Dat de handhaving volgens de jongens uit Meppel komt, helpt daarbij niet mee. "Die weten niet hoe het er hier in Nijeveen aan toe gaat."

Kerstbomen op het vreugdevuur in Nijeveen (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Niet komen met klachten

Ondanks dat ze zich niet aan de geldende maatregelen houden, vindt het tweetal het feestje toch verantwoord. "We doen dit elk jaar op dezelfde manier hier en we gaan ervan uit dat iedereen gewoon gezond is, want anders kom je niet", vertellen ze. Via een groepsapp deelde de organisatie de regels mee en dat kon volgens hen op begrip rekenen. "Er waren al wat mensen die aan hebben gegeven niet te komen omdat ze niet fit zijn. We vertrouwen erop dat iedereen dat doet en we hopen dat we er met z'n allen een mooi feestje van kunnen maken."

En de groep van Chris en Jeffrey is niet de enige die een feestje organiseert in het dorp. Een stukje verderop op het evenemententerrein worden ook kerstbomen verbrand. "Ze hebben ons weleens gevraagd om er ook bij te komen zitten", vertelt Chris Timmerman. "Maar wij hebben hier echt onze eigen groep. En het is ook een stuk gezelliger zo, want nu komen mensen even bij ons langs om een biertje te drinken en dan gaan ze even bij hen kijken."

En maandag? Dan is het volgens het tweetal allemaal weer opgeruimd. "Dit is de mooiste dag van het jaar. Het is hartstikke gezellig. We maken niks kapot verder en maandag wordt de vuilcontainer opgehaald en het zand weer opgeruimd en dan is alles weer netjes. Dan is het net alsof er niks is gebeurd. Zo moet je het houden."

Drentse 1000

En of je nou met een alcoholhoudende of alcoholvrije champagne bij het carbidschieten staat of achter de geraniums zit; een muziekje hoort er wel bij. Dus heb je al een flinke stapel oliebollen en knieperties op voorraad, heb je niks met dat geknal en kan een wandeling je ook gestolen worden? Dan kun je altijd nog gaan voor een pyjamadag met de Drentse 1000 op de achtergrond. De hele middag rijgen onze dj's de hits aaneen in de lijst die door jullie is samengesteld. Om iets voor zes weten we eindelijk welk nummer bovenaan de lijst prijkt.

En wil je vrienden of bekenden via de tv alvast een gelukkig nieuwjaar wensen, dan kan dat ook door een reactie te plaatsen op onderstaand bericht.

