Knieperties, oliebollen en carbid: oudejaarsdag in Drenthe

Want naar buiten gaan, is vandaag prima te doen. Om de temperatuur hoef je het in ieder geval niet te laten. Het is zelfs de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Een prima dag om toch even een frisse neus te halen.

Maar niet iedereen trekt de wandelschoenen aan voor een tochtje door de Drentse natuur. Sommige mensen pakken de auto of de skelter om wat te eten te halen. Zoals in 1e Exloërmond waar de knieperties drive-through op volle toeren draait.

Wij wisten niet eens wat een kniepertje is Bezoeker knieperties drive-through

Jaap Dost van Stichting Streekbelangen kijkt tevreden toe. "Dit is heel bijzonder. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt dat er zoveel enthousiasme is om dit zo te doen", zegt hij.

De stichting bakt knieperties voor alle inwoners van 1e Exloërmond en Exloërveen. "Dat doen we om de inwoners een hart onder de riem te steken in deze coronatijd", vertelt Dost. "Alle inwoners hebben een bonnetje gehad, daarvoor kunnen ze een zak knieperties en een beker chocolademelk krijgen. Dan zien we elkaar toch nog even in deze tijd. Het saamhorigheidsgevoel is voor ons heel belangrijk."

En de inwoners staan in de rij om hun zakje knieperties te halen. Al zijn het niet allemaal ras-Eerstemonders. Bijvoorbeeld de inzittenden van een wel heel erg opvallende en versierde auto. "We wilden graag bijzonder komen. We komen uit Katwijk en zijn hier net komen wonen, dus we wilden goed inburgeren", zegt één van de inzittenden. "We wisten eigenlijk niet eens wat een kniepertje is, dus we dachten we zetten maar een eenhoorn op het dak." Overigens vallen de lekkernijen ook bij deze nieuwe inwoners van onze provincie in de smaak. "Ja, heerlijk. Ik denk dat we nog wel meer zakken nodig hebben."

Naast knieperties worden er natuurlijk ook oliebollen gegeten. In Hoogeveen stonden vanmiddag al flinke rijen en ook in Borger wordt vanmiddag drukte verwacht. Vanochtend was het nog rustig, maar Lucia van Geffen van de kraam in het dorp is niet ontevreden.

"Het loopt lekker tot nu toe. We hopen dat we het nog iets drukker krijgen, maar het gaat goed", zegt Van Geffen. "Het is nu wel rustiger, maar het kan straks nog heel druk worden. Het is ook nog vroeg. Meestal komt na twaalf uur echt de drukte. Dan gaat het echt lopen. Dan krijgen we het echt druk en dan hebben we dikke lol."

Grote rijen vanmiddag bij een oliebollenkraam in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Met alleen eten kom je er in Drenthe niet. Vuurwerk is ook dit jaar uit den boze, maar de knallen en dreunen zijn in zo'n beetje de hele provincie toch te horen. Op veel plaatsen trekken kleine groepjes er met een melkbus op uit voor het carbidschieten. En dat levert altijd mooie plaatjes op.

De carbidclub Nieuweroord heeft een paar flinke tanks buiten staan (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Glassie drinken

Bij de oliebollen, knieperties en bij het carbidschieten hoort toch ook wel een drankje. En daar hoeft niet altijd alcohol bij te komen, merkt Laurens Oldenbeuving van een slijterij in Borger. "We hebben twee alcoholvrije champagnes. De alcoholvrije varianten lopen steeds beter. Mensen zijn wat bewuster met hun alcoholgebruik", zegt hij. "En door 'dry january' komt er meer aandacht voor. Je ziet de verkoop echt stijgen."

Oldenbeuving merkt dat mensen in deze tijd ook wat meer geld uitgeven aan een drankje op oudejaarsavond. "Ja ziet dat mensen wat extra's uitgeven voor een mooie fles. Zo'n fles champagne begint bij een euro of dertig, maar je ziet dat mensen nu ook wel vijftig of zestig euro uitgeven."

Drentse 1000

En of je nou met een alcoholhoudende of alcoholvrije champagne bij het carbidschieten staat of achter de geraniums zit; een muziekje hoort er wel bij. Dus heb je al een flinke stapel oliebollen en knieperties op voorraad, heb je niks met dat geknal en kan een wandeling je ook gestolen worden? Dan kun je altijd nog gaan voor een pyjamadag met de Drentse 1000 op de achtergrond. De hele middag rijgen onze dj's de hits aaneen in de lijst die door jullie is samengesteld. Om iets voor zes weten we eindelijk welk nummer bovenaan de lijst prijkt.

