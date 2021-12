Dit is de lijst van de Drentse 1000, met Daniël Lohues als nummer 1

De muzikant uit Erica staat met Hier kom ik weg bovenaan de Drentse 1000. "Het is fantastisch hoe dit nummer is ontvangen en ik ben er ontzettend trots op dat ik op nummer 1 sta. Ik wil iedereen die erop gestemd heeft, ontzettend bedanken", reageert Lohues. En met de eerste plek houdt het succes voor de Ericaan niet op. Samen met Skik staat hij namelijk op plek 2 met het nummer Op Fietse. Bovendien is Lohues met maar liefst 38 noteringen de hofleverancier van de Drentse 1000.

Bijzonder verhaal

In de top 10 van de lijst staan ook andere Drentse muzikanten, zoals Mooi Wark, Cuby + Blizzards en Isa Zwart. Aan de nummer 10 van de lijst is een bijzonder verhaal verbonden. Dat is het nummer Why did you have to leave so soon van Richard Kracht. De uit Klazienaveen afkomstige zanger overleed onverwacht in oktober, op 44-jarige leeftijd. Zijn vrienden hadden tijdens de stemweek een actie opgezet om het nummer in de Drentse 1000 te krijgen, als een eerbetoon. Veel mensen werden geraakt door het verhaal en er werd massaal op het nummer gestemd.

"Richard was een warme, bijzondere jongen en een goede vriend van ons. We wilden hem graag met dit nummer in de Drentse 1000 krijgen", vertelt Harry Omlo uit Klazienaveen. "Over de hele wereld hebben we appjes gestuurd met de oproep om te gaan stemmen. Geweldig dat het nummer nu op deze plek in de lijst is gekomen. Ik ben er stil van. Alle stemmers bedankt!"

Downloads

Een overzicht van de volledige lijst van de Drentse 1000 is als een pdf-versie te downloaden. Voor de echte fans is er ook een afspeellijst, waarop alle nummers uit de Drentse 1000 zijn terug te vinden die zijn uitgebracht op Spotify.