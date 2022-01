ME ingezet bij onrust in Bovensmilde en Elim

In Elim zouden twee personen gewond zijn geraakt na een explosie in een vreugdevuur. Dat was voor de politie aanleiding om de ME in te zetten om de situatie weer rustig te krijgen, en om hulpverleners te beschermen. Een groep van tientallen jongeren is uiteindelijk door de politie bij het vreugdevuur weggehaald. In Elim was de onrust rond half vier vannacht. Het vreugdevuur is geblust.

Ook onrust in Bovensmilde

De ME had daarna nog tot na vijf uur werk in Bovensmilde. Daar keerde in de Schoolstraat een grote groep zich tegen de politie, die afkwam op een brand op straat. De Mobiele Eenheid werd ook daar ingezet en werd bekogeld met zwaar vuurwerk en flessen, meldt de politie op Twitter. De ME heeft daarop charges uitgevoerd.

De politie heeft daarna nog een tijd door Bovensmilde gepatrouilleerd om zeker te zijn dat de rust was teruggekeerd.