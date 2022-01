Het is 2022, dit verandert er dit jaar

Landbouwvoertuigen moeten vanaf vandaag geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als de eigenaar er buiten privéterrein mee gaat rijden. Vanaf 2022 geldt de registratieplicht voor bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen, maar een boete wordt voorlopig nog niet gegeven.

Deze coulanceperiode is ingevoerd zodat bepaalde werkzaamheden kunnen doorgaan, zoals het strooien op de wegen. Vanaf 1 juli is het verboden om zonder kenteken met een trekker de weg op te gaan. Dat geldt ook voor rijdende werktuigen (MMBS) zoals een shovel en getrokken materieel.

Inburgeraars krijgen vanaf vandaag ook te maken met nieuwe wetgeving. In het nieuwe stelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en asielmigranten combineren taallessen met (vrijwilligers)werk of stage. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inburgering.

En stroomhalsbanden zijn verleden tijd. Het is niet langer toegestaan om stroomstootapparatuur bij honden te gebruiken, wie dat nog wel doet begaat een misdrijf en kan strafrechtelijk worden vervolgd. Op deze manier worden honden beschermd tegen pijn, verwondingen en stress. Een elektrische afrastering om een tuin blijft wel toegestaan. Er zijn enkele uitzonderingen voor het stroomstootverbod. Sommige overheidsinstanties mogen het in uitzonderlijke gevallen gebruiken, bijvoorbeeld voor het kunnen blijven inzetten van een specifieke hond voor geheime missies.

En er verandert nog meer het komende jaar. Hieronder een overzicht:

Economie

Cadeaubonnen zijn minimaal twee jaar geldig (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/Richard Brocken)

Goed nieuws voor mensen die hun cadeaubonnen altijd net te lang in de brievenstandaard laten staan: vanaf vandaag zijn cadeaubonnen minimaal twee jaar geldig. Dat was tot nog toe één jaar.

Mensen die het minimumloon verdienen zien op hun komende loonstrookje een hoger bedrag. Het wettelijke minimumloon is namelijk verhoogd per vandaag. Op de komende loonstrookjes staat nu minimaal 1.725 euro per maand, dat is 24 euro meer dan afgelopen jaar. De hoogte van een aantal uitkeringen, zoals AOW, Anw, WW en Wajong, wordt ook aangepast omdat deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf vandaag niet langer fiscaal aftrekbaar. Om werkenden en werkzoekenden toch te stimuleren zich te ontwikkelen, is er per 1 maart een nieuwe subsidieregeling, genaamd het STAP-budget. Werkenden en werkzoekenden kunnen jaarlijks maximaal 1.000 euro aanvragen bij het UWV voor bijscholing.

De overheid heeft voor het nieuwe jaar de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen verhoogd, waardoor het voor organisaties aantrekkelijker wordt om duurzame investeringen te doen. Er wordt sowieso ingezet op duurzaamheid door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook woningeigenaren en verenigingen van eigenaars (VVE's) kunnen meer subsidie krijgen voor verduurzaming. En verkopers en verhuurders van woningen moeten bij de verkoopadvertentie het energielabel tonen, daar wordt vanaf vandaag op gehandhaafd.

En een nieuw jaar, dus een nieuwe AOW-leeftijd. Sinds middernacht is de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland 66 jaar en 7 maanden. Ten opzichte van de AOW-leeftijd van gisteren zijn er drie maanden bij gekomen.

Gezondheid

Rookruimtes op de werkvloer zijn verboden (Rechten: ANP/ARIE KIEVIT)

Roken op de werkplaats is definitief in de ban gedaan. Want het is voor werkgevers verboden om nog een rookruimte op de werkvloer aan te bieden. Voor openbare gebouwen zoals gemeentehuizen gold al een totaal rookverbod, maar sinds middernacht zijn rookruimtes in het hele bedrijfsleven verboden. Dat betekent dat alle werkplekken rookvrij zijn, dus ook een bedrijfsauto of vrachtwagen van de zaak.

Veel veranderingen zijn er niet in het basispakket van de zorgverzekering, maar voor de mensen die het aangaat natuurlijk wel enkele belangrijke. Op de valreep voegde staatssecretaris Blokhuis het dure medicijn tegen taaislijmziekte toe aan het basispakket. Pas op 9 december kwam het goede nieuws naar buiten.

Al eerder werden twee andere behandelingen verplicht in het basispakket van dit jaar. Mensen die thuis gebruik maken van een mechanische ademhalingsondersteuning kunnen de stroomkosten van het apparaat declareren. En patiënten die in een gespecialiseerd ziekenhuis een CAR-T-celtherapie ondergaan, kunnen in het vervolg verblijfkosten declareren. Deze therapie wordt gebruikt bij mensen met uitbehandelde lymfeklierkanker. Tot vier weken na behandeling is het van belang om binnen 60 minuten van het ziekenhuis verblijven. Wie verder dan een uur reizen woont, kan hotelkosten dus vergoed krijgen.

1 juli

Vanaf 1 juli moet er een rookmelder in iedere woning hangen (Rechten: ANP/JILMER POSTMA)

En zo volgen er veel meer nieuwe wetten en regels die het komend jaar worden ingevoerd. Op 1 juli zal de nieuwe omgevingswet ingaan. Een enorme wijziging in vergunningenland waar ambtenaren van de Rijksoverheid, bij provincies, gemeenten en waterschappen zich al jaren over buigen. Door allerlei regels en procedures samen te voegen tot de Omgevingswet moet in een oogopslag duidelijk zijn wat waar mag, bijvoorbeeld op het gebied van milieueisen, bodemkwaliteit en toegestane bouwhoogte. Zo kan een bouwvergunning aanvragen dus veel sneller.

Wie een huis bezit, kan maar beter een rookmelder ophangen. Dat is vanaf 1 juli verplicht voor iedere woning. Voor nieuwbouwwoningen was deze plicht er al.

Ook vanaf 1 juli: gemeenten zijn verplicht om zwangere vrouwen in kwetsbare situaties een prenataal huisbezoek aan te bieden. Worden er problemen geconstateerd, kan er op tijd worden ingegrepen, zodat de kans op gezondheidsklachten bij kinderen op latere leeftijd worden voorkomen.

Geen wet, wel andere regels

Regels voor betalingen in het amateurvoetbal veranderen (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Niet alleen overheden voeren nieuwe regels in komend jaar, ook voetbalbond KNVB scherpt het beleid aan. Amateurvoetballers mogen vanaf het seizoen 2022-2023 alleen nog een daadwerkelijke onkostenvergoeding ontvangen of een vrijwilligersvergoeding volgens de geldende regeling. De nieuwe regelgeving verbiedt verenigingen om spelers voor deelname aan wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors.

Voetbalclubs mogen wel nog steeds spelerscontracten afsluiten die zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers contractspelers zoals vastgelegd in de reglementen van de bond. Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd, een overtreding kan resulteren in lange schorsingen voor spelers en puntenaftrek of degradatie voor clubs.

En met ingang van dit nieuwe jaar zijn schadevrije jaren van de autoverzekering overdraagbaar na overlijden of een echtscheiding. Ook kunnen opgebouwde schadevrije jaren uit het buitenland en door leasen worden overgenomen. De hoogte van de premie van een autoverzekering hangt onder meer af van het aantal jaren waarin iemand geen schade claimde. Nu nog kunnen schadevrije jaren alleen op naam van de polishouder worden opgebouwd, waardoor bij het overlijden van de polishouder de overgebleven partner weer op nul zou moeten beginnen. Met als gevolg flink hogere premiebedragen.

Later dit jaar

Statiegeld op blikjes moet zwerfafval tegengaan (Rechten: Het Drentse Landschap)

Nog niet ingevoerd, maar wel in de pijplijn: een landelijk lachgasverbod. Het kabinet wil lachgas dit jaar opnemen in de Opiumwet, waardoor het bezit ervan strafbaar wordt. In veel Drentse gemeenten is het gas al verboden.

Een andere manier om gezondheid van Nederlanders te bevorderen is het invoeren van de Nutri-score op verpakkingen van eten en drinken. Naar verwachting wordt in de eerste helft van dit jaar nog de Nutri-score op producten beschikbaar. Het moet mensen helpen gezondere voedingskeuzes te maken. Het logo op de verpakking geeft met kleuren en letters een score over het product, gebaseerd op beoordelingen van onafhankelijke wetenschappers.

Ver weg maar wel dit jaar ingevoerd: vanaf 2 augustus krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Want ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is vaak onbetaald waardoor er geen gebruik van wordt gemaakt. Door de eerste negen weken tegen 70 procent door te betalen, hoopt het kabinet dat de ouders in het eerste jaar meer tijd nemen om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen.

Over wennen gesproken: anderhalf jaar na het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes, volgen eind van het jaar de blikjes. Op 31 december gaat de regeling in, met als doel om minder zwerfvuil op straat te krijgen. Op een blikje komt 15 eurocent statiegeld te zitten.

En ook voor 2023 zijn er al nieuwe regels aangekondigd, zo moeten over precies een jaar snorfietsers waarschijnlijk verplicht een helm dragen. De verkeersregel zou halverwege dit jaar ingaan, maar is uitgesteld. Vertraging ook in het openbaar vervoer, want de afschaffing van de ov-chipkaart wordt een jaartje opgeschoven. Niet eind van dit jaar, maar eind 2023 vervangt een app of betaalkaart het huidige pasje.