Drukke Nieuwjaarsnacht politie en brandweer, ziekenhuizen niet extra druk

De brandweer kreeg veel meldingen van afvalbranden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). "Het heeft ook met het weer te maken: het was zacht en dan zijn mensen ook nog lang buiten." Er waren een paar woningbranden, maar ook die werden snel geblust.

De VRD is verder blij dat er voor zover bekend geen sprake was van 'noemenswaardige agressie' tegen de ingezette brandweer. Daarbij verliep - waar dat nodig was - de samenwerking met de politie goed, aldus de VRD. Dat bleek bijvoorbeeld in Elim. Daar werd de ME ingezet om een groep jongeren weg te krijgen bij een vreugdevuur, toen hulpverleners daar aan het werk moesten. De groep vertrok toen de ME ze daartoe opriep, charges of andere acties waren niet nodig.

Drentse ziekenhuizen niet extra druk

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen was het een relatief rustige nacht voor de Spoedeisende Hulp. Er waren vannacht wel vuurwerkslachtoffers, maar daar waren geen levensbedreigende situaties bij. "Oogletsel en klachten bij de buik, dat was het wel." Verder meldden zich mensen die problemen hadden omdat ze te veel hadden gedronken.

De Spoedeisende Hulp van het Scheper Ziekenhuis in Emmen zag een nacht die vergelijkbaar was met andere weekendnachten, als het gaat om aantallen mensen die zich aandienden. De SEH zag in Emmen zo'n twintig mensen, van wie de helft letsel had dat door vuurwerk was veroorzaakt. Het ging met name om brandwonden, veroorzaakt door bijvoorbeeld een steekvlam of vuurwerk dat in de hand is ontploft. Een vuurwerkslachtoffer is doorverwezen naar het Brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis in Groningen, meldt een woordvoerder van de Treant Zorggroep.

Politie: 'Drukke nacht'

De politie heeft in Drenthe vier mensen aangehouden voor incidenten die met de nieuwjaarsnacht te maken hebben. Dat gebeurde twee keer in Bovensmilde, waar de ME charges uitvoerde om de rust terug te krijgen. Meer aanhoudingen worden daar niet uitgesloten. Er werd daar met zwaar vuurwerk naar de politie gegooid, en ook werden er mensen gezien die jerrycans met benzine bij zich hadden.

Ook in Elim werd de ME ingezet, vooral om hulpverleners te begeleiden. Daar is verder niet opgetreden, omdat een groep jongeren hulpverleners met rust liet toen de politie ze opdroeg te vertrekken.

Al met al moest de ME in heel Noord-Nederland zeven keer in actie komen en zijn dertien aanhoudingen verricht.

(Tekst gaat verder onder de video)

Vuurwerk

Er werd opvallend veel vuurwerk afgestoken - voor een nacht waarvoor een vuurwerkverbod gold. De politie was daar afgelopen nacht nauwelijks mee bezig: "Onze eerste prioriteit was de veiligheid van de hulpverleners." De politie heeft wel in de dagen voor Oudjaar zoveel mogelijk illegaal vuurwerk opgespoord, maar in de nacht zelf dus nauwelijks.

(Tekst gaat verder onder de video)

Ook gewoon feest

Zo goed en zo kwaad als het met de huidige coronamaatregelen kon, maakte Drenthe van de jaarwisseling vooral een feestje. Oliebollen, bubbels, en toch wel vuurwerk - het hoorde er dit jaar allemaal bij. Verslaggever Dylan de Lange ging kijken op deze camping in Lhee.