Corona in Drenthe: Twee personen overleden en 274 positieve tests

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 274 positieve coronatests gemeld. Het aantal positieve tests ligt flink lager dan gisteren. Toen testte 480 Drenten positief op het virus. De meeste positieve tests die werden gemeld waren in de gemeente Emmen (47) en Assen (37).

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2773 (+19) 10 22 Assen 7631 (+37) 83 25 Borger-Odoorn 2944 (+14) 38 23 (+1) Coevorden 5138 (+34) 67 35 Emmen 15738 (+47) 226 94 (+1) Hoogeveen 8704 (+40) 96 47 Meppel 4421 (+14) 40 37 Midden-Drenthe 3966 (+20) 45 32 Noordenveld 3502 (+8) 40 27 Tynaarlo 3303 (+23) 30 26 Westerveld 2073 (+4) 22 23 De Wolden 3638 (+8) 44 28 Onbekend 337 (+6) 0 0

Landelijk is er een stijging in het aantal nieuwe coronagevallen te zien. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is wel gedaald tot 1660. Dat is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.