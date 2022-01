Burgemeester Bijl wil het gesprek aangaan in Bovensmilde

Daarmee reageert de burgemeester op de ME-inzet in Bovensmilde vanochtend vroeg waar een grote groep mensen zich tegen de hulpdiensten keerden.

In gesprek

"Het is altijd jammer dat de dagen van oud en nieuw ook gepaard gaan met dingen die wat minder gezellig zijn", vertelt hij. "Mijn ervaring is dat je met mensen, het dorp en de jeugd in gesprek moet gaan op plekken waar problemen zijn. Kijken of je samen iets kunt verzinnen om een jaarwisseling te hebben waar iedereen plezier aan heeft. Dat gesprek wil ik begin dit jaar nog aangaan."

Bijl stipt aan dat ook dit jaar weer een bijzondere jaarwisseling was vanwege de coronamaatregelen. Hij hoopt dat komend jaar toch meer mogelijk is en wel een alternatief programma geboden kan worden.

Zwaar vuurwerk

Tussen vier en vijf uur rukte de ME vanochtend uit naar Bovensmilde. Hoewel de sfeer aanvankelijk goed was, vertelt de burgemeester dat de sfeer omsloeg en dingen vernield werden. Volgens Fred van Dijk van de politie was er sprake van een grote groep mensen. "Er werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de brandweer. We zagen op een gegeven moment ook mensen lopen met jerrycans met benzine." Er zijn twee mensen aangehouden.

