Oudejaarsvereniging De Oliebol slaat weer toe: vrijheidsbeeld duikt op in Vledder

Het zorgde toch even voor wat opschudding, toen vorige week het beeld plotseling van zijn sokkel verdween. Op zichzelf al een knappe prestatie om het gigantische beeld ongezien weg te smokkelen. Maar het lukte Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder toch, en vanmorgen maakten de jongens hun stunt wereldkundig.

Maya de Bij en Wickie de Viking

"Het is goed gelukt", zegt Tim de Rooij glunderend namens de vereniging. "De afgelopen dagen werden we al vaak door mensen aangesproken die zich afvroegen welke stunt we dit jaar hadden uitgehaald."

Oudejaarsstunts zijn een traditie in Drenthe. Op die manier proberen oudejaarsvereniging wat aandacht te krijgen en vrolijkheid te brengen in hun dorp of gemeenschap. Er zijn in het verleden al heel wat bekende voorwerpen 'plotseling' verdwenen. Vorig jaar speelden Maya de Bij en Wickie de Viking de hoofdrol in de stunt, eerder was onder meer het beeld van Johannes van den Bosch de klos.

Lege sokkel

Hoewel het lijkt alsof deze voorwerpen willekeurig worden gekozen, zit er dit jaar wel degelijk een gedachte achter. "Naast de bekende stunts zijn we het hele jaar door actief met allerlei acties", vertelt De Rooij. "Maar dat wordt beperkt door corona. Toch proberen we binnen de vrijheid die we wel hebben nog allerlei leuke evenementen te organiseren. Het is een terugkerend thema voor ons dus daarom kozen we dit jaar voor het vrijheidsbeeld."

Het beeld staat normaal gesproken op het terrein van het Fletcher Hotel in Exloo. Hotelmanager Stefan Scheurwater keek dan ook raar op toen hij enkel de sokkel zag. Maar nu hij weet dat 'zijn' beeld veilig en ongeschonden is, kan hij er wel om lachen. "Ik vind het prachtig", vertelt Scheurwater. "Ook voor ons is dit thema belangrijk nu weer weer in een lockdown zitten. We zijn opgelucht dat het beeld terecht is, tegelijkertijd zijn we verbaasd dat het ze gelukt is om het beeld mee te smokkelen. Het is niet bepaald een makkelijke klus", lacht hij.

Geheim van de Smit

Maar hoe is het De Oliebol dan gelukt om 'Fransien' mee te nemen? Dat zal voor de buitenwereld een raadsel blijven. "Dat is het geheim van de smit", vertelt De Rooij met een knipoog.

