'Ik wil kinderen en volwassenen de natuur laten ontdekken'

Tijdens de opleiding leerden de deelnemers over verschillende aspecten van de natuur. Denk aan planten, dieren, ecologie, duurzaamheid en het landschap. Maar ook werd er aandacht besteed aan het leren gidsen. En iedere cursist observeerde een jaar lang een natuurgebied. Tinge prees zich gelukkig met natuurgebied de Molenduinen vlakbij Norg.

Met andere ogen kijken

Tijdens de opleiding was Tinge wekelijks in de Molenduinen te vinden. "Ik heb de natuur hier echt zien ontstaan, groeien, bloeien en weer zien afsterven," vertelt Tinge enthousiast. "Dat vind ik zo bijzonder aan de natuur, want het jaar erop komt alles gewoon weer op. Ik heb nu veel meer informatie en ik weet nu veel meer. Dus ik kijk nu ook met hele andere ogen naar dit gebied."

De letterzetter

Een eindje verderop in het onderzoeksgebied van Tinge staat een sparrenboom met flinke littekens. "Deze boom is aangetast door de letterzetter," vertelt Tinge terwijl ze naar de boom wijst. Tinge vertelt dat ze het erg jammer vindt voor de bomen. "Het zijn zulke mooie bomen, dat is gewoon echt zonde dat ze zo worden aangetast."

"De letterzetter is een klein bruin kevertje," vertelt Tinge. "De mannetjes zoeken verzwakte sparren uit en daar boren ze zich via de bast naar binnen en daar graven ze een paringskamer."

De letterzetter geeft daarna een geur af waar vrouwtjes op af komen. "Na de paring gaan de larven na een week of zes naar de volgende verzwakte spar toe. Zo zijn veel sparren vorig jaar zomer doodgegaan. Dat kwam ook doordat het zo droog was."

Excursies geven

De natuurgidsen kunnen, na het behalen van hun diploma, natuurliefhebbers mee op pad nemen. "Ik vind het heel belangrijk om samen met kinderen en volwassen de natuur te ontdekken. En ik vind het ontzettend leuk om informatie met anderen te kunnen delen, zodat meer mensen de natuur in gaan en de natuur meer gaan waarderen."

Tinge hoopt dat mensen na het volgen van haar excursie zullen zeggen: 'ik heb er wel wat bijgeleerd'. "Dus ik zou zeggen: 'ga lekker naar buiten, weer of geen weer!'.