Warmterecord op eerste dag van het jaar

En niet alleen in Hoogeveen. "Ga er maar vanuit dat er meer warmterecords in de provincie verbroken zijn," aldus de RTV Drenthe-weerman.

25 jaar geleden

Maar het kan ook heel anders. Zo'n 25 jaar geleden stond het er heel anders voor. Voerman: "In '97 vroor het op nieuwjaarsdag. Midden op de dag was het in Hoogeveen toen -7,3 graden. En een aantal dagen later hadden we de laatst Elfstedentocht."

Ook in de rest van Nederland werden warmterecords verbroken. Zo werd officieel de warmste nieuwjaarsdag ooit gemeten in De Bilt. 13,1 Graden werd het daar vandaag. Normaal is het op de eerste dag van het jaar zo'n 5,5 graden.

Weten of het zo zacht blijft? Bekijk het weerbericht hieronder: