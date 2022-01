Op autoavontuur door de Koloniën van Weldadigheid: 'Zo kunnen we toeristen toch wat bieden'

Zo bedacht Brenda van der Steeg samen met Martijn Jansen 'Johannes op Autoavontuur', een puzzeltocht dwars door de Koloniën van Weldadigheid.

'Best pittig'

Één van de startpunten van de route is restaurant Pieter Poot in De Blesse. "Hier halen mensen het tasje op waar attributen inzitten die ze onderweg nodig hebben", vertelt Van der Steeg. "Er zit onder andere een buisje in waarmee ze pijltjes moeten schieten en 'koekjes' die ze ergens in moeten gooien."

Via een app kunnen deelnemers vragen invullen en houden ze de opdrachten bij. Familie Kooistra is één van de gezinnen die de route volgt. "Het is nog best pittig", vertelt vader Ronald Kooistra. "Je moet goed opletten, maar dat is juist leuk. Je leert veel over de Koloniën van Weldadigheid."

Voor toeristen

De route is opgezet in samenwerking met de gemeente Westerveld en Stichting Weldadig Oord. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de bevordering van toerisme in de Koloniën. "Wij zijn heel blij met deze route", vertelt voorzitter van de stichting Bob Veldman. "Er is nu veel gesloten door de maatregelen, maar op deze manier hebben wij de toeristen die hierheen komen toch wat te bieden."

De 45 kilometer lange route zal ook na het versoepelen van de maatregelen aanhouden. "Misschien wordt het in de zomer een fietsroute," aldus Van der Steeg.