Wat wordt het nieuws in 2022?

Wat kunnen we zoal nog meer verwachten in Drenthe? De belangrijkste onderwerpen op een rij.

Politiek

In maart gaan de stemlokalen open voor de gemeenteraadsverkiezingen (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

We mogen dit jaar weer naar de stembus. Op woensdag 16 maart mogen Nederlanders invullen wie zij graag de komende vier jaar in de gemeenteraad in hun gemeente zien zitten. Net als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar zijn de stembussen langer open in verband met corona. Een aantal stemlokalen in iedere gemeente zijn al op maandag en dinsdag open.

Met een schuin oog zal ook gekeken worden naar wat de landelijke politiek voor plannen heeft in Drenthe. Een nieuwe ministersploeg gaat aan de slag met het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december sloten. Gaan ze in Den Haag werk maken van de Lelylijn en Nedersaksenlijn? Wat worden de concrete plannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot? En druipt het extra budget voor Defensie door naar de kazernes in Assen en Havelte?

Sport

Speelt Tommie Falke in Oranje tijdens het EK in eigen land? (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

FC Emmen sloot de eerste seizoenshelft af als nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie, drie puntjes achter Excelsior. De twee clubs die bovenaan staan aan het einde van de rit promoveren rechtstreeks naar de eredivisie. FC Emmen hervat de race om promotie komende zaterdag al, de rood-witten gaan op bezoek bij FC Den Bosch.

En wie weet zien we FC Emmen-verdediger Miguel Araujo terug op het WK in Qatar, dat eind dit jaar in de winter wordt afgewerkt. Araujo is met zijn land Peru nog volop in de race voor een ticket. Nederland is al geplaatst, dus ook in Drenthe kunnen de Oranjefans de slingers van zolder halen.

Dat kan ook al in de zomer, want dan doen de Nederlandse vrouwen een gooi naar de Europese titel. Het kampioenschap in Engeland werd vanwege corona een jaar uitgesteld. Met de Hoogeveense topschutter Vivianne Miedema en Emmenaar Sherida Spitse neemt titelverdediger Nederland het in de poulefase van het EK voetbal op tegen Zweden, Zwitserland en Rusland.

Bij het handbal mogelijk ook Drentse inbreng. Tommie Falke uit Emmen strijdt voor een plaats in de selectie voor het EK handbal, dat op 13 januari begint. De linkerhoekspeler van het Belgische Sporting Pelt hoopt erbij te zijn tegen thuisland Hongarije, Portugal en IJsland. Merel Freriks mag zich waarschijnlijk wel opmaken voor het EK handbal dat in november wordt gehouden in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Op het WK afgelopen december strandde de Emmense met haar handbalploeg in de kwartfinales tegen Spanje.

Op 4 februari beginnen de Olympische Winterspelen in Peking. Veel Drentse inbreng gaan we niet zien op het ijs of in de sneeuw. Maar Chinees schaatssucces kun je misschien wel toeschrijven aan Emmenaar Henk Groen. Hij stoomde de schaatsploeg klaar voor succes in eigen land.

Waar iedere Drentse sportfan naar uitkijkt is de TT in Assen. Die staat gepland op 26 juni, grote vraag is natuurlijk of en hoeveel publiek er dit jaar bij mag zijn. En niet minder belangrijk: is er na twee afgelaste edities eindelijk weer een TT Festival mogelijk?

Voor Assenaar Robert Andringa wacht eind augustus in Rusland het WK volleybal. Bij de vrouwen is de organisatie van het wereldkampioenschap in handen van Nederland en Polen. Voor Laura Dijkema uit Beilen de kans om in eigen land te schitteren.

Cultuur

Het Drents Museum pakt uit met een Armeense tentoonstelling (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

In Coevorden staat 2022 in het teken van ontzet van Coevorden. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Bommen Berend, de bisschop van Münster, werd verslagen. Samen met Groningen wordt dit historische feit gevierd. Zo komt er een muziekstuk van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, verschijnt er een boek en wordt er een herdenkingsmunt geslagen.

Het Drents museum haalt Noach naar Assen. De huidige tentoonstelling over de Mexicaanse Frida Kahlo is nog tot eind maart te zien. De archeologie-tentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië is vanaf 24 april de volgende internationale expositie in het museum in Assen. Naast bronzen beeldjes en gouden en zilveren sierraden is er ook een reliek van de Ark van Noach te zien.

Verder staat een tentoonstelling over de Duitse kunstenaar Neo Rauch gepland in het najaar. Ook Charlotte Schleiffert, Sam Drukker en Johanna van Eijbergen worden dit jaar in de spotlights geplaatst.

De biografie Hier kom ik weg van Daniël Lohues komt waarschijnlijk eind dit jaar uit. Het boek is geschreven door Leo Oldenburger, die al 35 jaar bevriend is met de streektaalzanger. Ieder hoofdstuk is genoemd naar een nummer van Lohues. "Zo gaan we aan de hand van nummers zijn geschiedenis door", vertelde Oldenburger vorig jaar, toen was nog de verwachting dat het boek in het voorjaar in de winkels zou liggen.

En als corona geen roet in het eten gooit, is het Pauperparadijs komende zomer weer te zien in Veenhuizen. Eigenlijk zou afgelopen jaar al het verhaal over de Koloniën van Weldadigheid op de binnenplaats van het Gevangenismuseum verteld worden, maar dat werd uitgesteld.

De prijswinnende docuserie De Kinderen van Ruinerwold krijgt een vervolg. Documentairemaakster Jesscia Vilerius kreeg veel lof voor de wijze waarop zij met de kinderen van Gerrit Jan van D. het verhaal over het afgezonderde leven vertelde. 'Op verzoek van de kijkers' komt er nu een vervolg.

Het jaar wordt muzikaal afgesloten. De eerste editie van de Drentse 1000 op Radio Drenthe smaakt naar meer. Dus liefhebbers van muziek kunnen alvast een lijstje opstellen voor de editie van 2022. Komt er weer een Drentse plaat op 1?

Natuur

Het Fochteloërveen wordt voor 30 miljoen euro opgeknapt (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Opnieuw heeft een wolf zich gevestigd in Drenthe. Dit jaar moet duidelijk worden of er een tweede wolf bij komt. Twee wolven werden al samen door een wildcamera vastgelegd, maar pas als bewezen wordt dat een wolf een half jaar in een gebied rondloopt, wordt die als 'gevestigd' beschouwd.

Het is een van de meest geziene vogels in ons land: de merel. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek zetten het zwarte vogeltje dit jaar extra in het zonnetje. 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Er staat onder andere een groot publieksonderzoek op het programma.

In het najaar start Natuurmonumenten met de aanpak van het Fochteloërveen. De kades rond het hoogveengebied worden hersteld, zodat water niet meer zo makkelijk wegstroomt. Water is essentieel voor het behoud van hoogveen en daarmee voor de flora en fauna in het gebied, zoals de kwetsbare kraanvogel. In totaal wordt er 30 miljoen euro voor vrijgemaakt door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Friesland en Drenthe, gemeenten en waterschappen.

Uiteraard houdt ROEG! de Drentse natuurliefhebber weer op de hoogte van het wel en wee in de Drentse natuur.

Bouwprojecten

Het nieuwe Isala-ziekenhuis in Meppel (Rechten: Pedro Sluiter Foto)

Vanaf 21 maart is het nieuwe Isala-ziekenhuis in Meppel in gebruik. Het is het eerste gasloze ziekenhuis in Nederland. De energie wordt opgewekt door ruim vierhonderd zonnepanelen en opgeslagen door middel van Warmte Koude Opslag, waarbij warmte uit de bodem wordt gebruikt.

In juni 2020 werd gestart met de bouw van een nieuwe middelbare school in Beilen, waar het CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College onder een dak komen te zitten. Inmiddels is het schoolgebouw klaar voor gebruik. Dit jaar worden de eerste lessen gegeven in de school die de naam Volta heeft gekregen.

Een bouwproject dat nog moet beginnen is de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk. In de zomer de provincie hier mee starten. Er wordt al druk gewerkt aan het verbeteren van de N391 en N862, om Emmen beter bereikbaar te maken. Voor Pottendijk aan de beurt is moet eerst de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans gereed zijn.

De Coop gaat uit het straatbeeld verdwijnen. Supermarkten Plus en Coop maakten afgelopen jaar bekend samen verder te gaan, dat betekent dat de oranje winkels komend jaar omgebouwd worden naar Plus-groen. In Drenthe betekent dat werk aan de winkel bij 31 filialen.

In Zuidwolde wordt in maart gestart met de bouw van het Huus voor Sport en Cultuur. Het wordt een multifunctionele accommodatie en is financieel gezien het grootste project ooit in gemeente De Wolden. De huidige Wessels Boerhal verdwijnt, maar binnensporters kunnen gebruik maken van een tijdelijke blaashal.

Treant Zorggroep neemt een nieuwe hartafdeling voor eerste harthulp en hartbewaking in het Scheper Ziekenhuis in gebruik. In Assen neemt WZA nieuwe operatiekamers in gebruik, Komend jaar wordt er in Assen verder gewerkt aan een chirurgisch dagcentrum, waar patiënten een dag blijven voor een operatieve ingreep.

In Exloo opent in het najaar de Science Hub. Het centrum van Exloo gaat flink op de schop. Het Hallenhoes, een ontmoetingsplek voor het dorp, wordt gebouwd en daarin komt onder meer de Open Science Hub. Ook het Toeristisch Informatie Punt krijgt er een plekje.

En verder?

De gedeeltelijke zonsverduistering van 2021, in oktober is er weer een (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

De asielboot in Meppel vertrekt weer. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Meppel sloten een overeenkomst tot 1 april. Op de boot worden honderd vluchtelingen gehuisvest. Het is een van de locaties die werd opgetuigd nadat reguliere asielzoekerscentra vol waren.

Dierenpark Wildlands mag mogelijk dit jaar weer beschuit met muisjes uitdelen, want olifant Swe Zin is zwanger van Timber. Olifanten zijn 22 maanden zwanger, dus het is nog even de vraag of de kudde dit jaar wordt uitgebreid, mogelijk wordt het begin 2023.

Op 25 oktober is er een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan schuift tussen de aarde en de zon. Tussen 11.00 en 13.00 uur lijkt het dan net of er een hap uit de zon is genomen. Afgelopen juni leverde de zonsverduistering mooie beelden op in Drenthe.