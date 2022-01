Het beeld van Frida Kahlo mist zijn oorbellen

Het beeld van Frida Kahlo zonder oorbellen (Rechten: Esther van de Vrede)

Beide oorbellen zijn opgehaald. "We hebben ze nu even in bewaring en volgende week komen ze er weer aan", vertelt Vosjan.

Frida huilt

Eerder liepen de kleuren van de bloemen in het haar van Frida al uit over haar gezicht, en leek het net of ze aan het huilen was. De bloemen zijn van een andere kunststof gemaakt dan de rest van het beeld. De bloemen verliezen kleur en dat loopt over het gezicht van Frida heen. Dit spoelt vanzelf weer schoon, laat Vosjan in een eerdere reactie weten.

De buste van Kahlo staat sinds begin december op de kop van de Vaart.

Lees ook: