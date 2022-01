Graveerder vertrekt uit de Wijk: 'Het is goed geweest zo'

Medaillesplakken, linten binden of bekers klaarmaken, in de graveerwinkel Gradabo was altijd iets te doen. "Mijn man is als hobby begonnen met handgraveren," vertelt eigenaar Ria Datema-Bosgoed. "Zo is het uitgegroeid naar dit." Ze kijkt om zich heen. Haar kleinkinderen helpen mee met verhuizen.

Zelf sloot ze aan toen de kinderen geboren werden. "Vroeger was het zo dat als je kinderen kreeg dat je niet door kon gaan met werken. Ik had te weinig om handen. Ik kon niet stilzitten, nu nog niet," lacht ze. "Dat zal ik straks moeten leren."

'Alles valt nu op zijn plek'

Veertig jaar later pakt de 71-jarige nu de laatste spullen in. Lege naamplaatjes voor naast de voordeur, relatiegeschenken en de verschillende soorten graveermachines, alles moet weg. "Mijn man is vorig jaar overleden. Ik heb een nieuwe woning gekocht, alles valt nu op zijn plek. Ik denk dat ik nu van de vrijheid kan gaan genieten," zo besluit ze.

Ook de coronacrisis speelde mee in de puzzel die Datema-Bosgoed moest leggen. "Het was echt rustig. Onderling werd er in kleine groepjes bij verenigingen nog wel wat gedaan, maar je merkt echt dat verenigingen ernaar snakken om weer toernooitjes en wedstrijden te organiseren. Ik hoop dat dat komend voorjaar allemaal weer komt."

De laatste dozen worden gevuld met de bekers en beelden uit de kast. Alles vertrekt naar Oldemarkt waar Monica's Sporttiek de werkzaamheden zal voortzetten. "Ik ben blij dat het toch nog blijft bestaan. Dat is een groot voordeel, niet dat je straks alles moet weggooien. Het is goed geweest zo."