Muzieklijst Harry's Blues 2 januari 2022

Wanneer Harry Muskee niet van 1965 tot 1971 in Grolloo had gewoond was het nooit 'blues village' geworden. En Gerard van Klaveren zal zich in 1997 nooit gerealiseerd hebben dat zijn initiatief voor een borstbeeld van Muskee, tegenover café Hofsteenge, de meest gefotografeerde plek van Drenthe zou worden. Iemand die altijd een scherp oog voor al deze ontwikkelingen had was John Hofsteenge. Zoon van Harm, 'cousin Harry' in Just for fun, Hofsteenge en uitbater, samen met zijn zoon Frans, van café-rest. Hofsteenge in Grolloo. Hij zit in het centrum van de blues maar verliest de realiteit van het (zaken-) leven niet uit het oog.