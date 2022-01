Weer een lockdown betekent drukte in de natuur

"Mensen zoeken natuurlijk allerlei manieren om toch even lekker te bewegen en je hoofd weer fris te krijgen. Wat is een betere plek om dat te doen, dan in de natuur", zegt Sanne van Gemerden, boswachter bij Natuurmonumenten.

Natuur waarderen

Dat het druk is ziet Van Gemerden vooral op de parkeerplaatsen rondom het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Holtingerveld. "Waar anders misschien drie auto's stonden, staan er nu misschien wel tien of twintig."

Van Gemerden merkt dat mensen in deze tijd de natuur enorm waarderen. "Opeens zeggen mensen: Ik wist niet dat het hier zo mooi was, ik loop veel meer, ik zie ook de verschillende seizoenen. Daar zijn we heel erg blij mee!"

Toiletpapier, irritaties en opgejaagde dieren

Maar de drukte heeft ook negatieve gevolgen, bijvoorbeeld als mensen hun honden los laten lopen op plekken waar het niet mag. "Er zitten nu geen bladeren aan de bomen. Reeën en hazen worden door de honden erg opgeschrikt. Als je hond dwars door een boswal stuift, dan weten de dieren niet waar ze heen moeten. Dus we merken wel dat de verstoring echt een probleem gaat worden. Zeker als het heel koud is dan kost dat energie."

Op sommige plekken constateert Natuurmonumenten ook meer rommel. Wat Van Gemerden het ergst vindt, is het toiletpapier dat mensen achterlaten. "Natuurlijk, als je een lange wandeling hebt gemaakt en je moet naar de wc, ga dan ook naar de wc. Maar wat je hier mee naartoe kan nemen, dat kan je ook weer mee terugnemen. Laat niet de hele natuur eruitzien als een toilet. Dat is niet fijn, ook niet voor andere mensen."

Het fiets- en wandelpad dwars over het Dwingelderveld is momenteel afgesloten. Een deel van het pad heeft voor de tweede keer een nieuwe asfaltlaag gekregen omdat mensen er, ondanks de verbodsborden, toch overheen fietsten terwijl het asfalt nog niet droog was. En dus zijn er meer hekken geplaatst. "Het lijkt wat overdreven, maar we zien dat het nodig is", stelt Van Gemerden. Het alternatief? Het fietspad om de heide heen.

Daarnaast merkt Van Gemerden ook dat de irritatie tussen mensen onderling toeneemt. "Wandelaars vinden het niet leuk als mountainbikers ineens over het wandelpad komen stuiven. Dat snap ik ook wel. Of mensen die met kinderen en een kinderwagen wandelen en dan mensen tegenkomen met loslopende honden die hun natte neuzen overal indrukken, dat is ook niet fijn."

Ander tijdstip, andere locatie

En dus doet Natuurmonumenten een oproep: 'Mensen let een beetje op elkaar'. "Misschien was je gewend om altijd op zondag om 10.00 uur een wandeling te maken, maar denk ook eens aan een andere tijd. Dan zit je elkaar ook minder in de weg. Denk eens aan een dinsdagochtend of donderdagmiddag. Dat zijn hele goede periodes", stelt Van Gemerden. "En ga ook eens op zoek naar paadjes waar je anders niet zou wandelen of fietsen."