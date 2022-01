Speelt zetelroof een rol bij de komende verkiezingen? 'Ik ben nu veel geloofwaardiger'

Uit onderzoek van NRC blijkt dat raadsleden vooral vertrekken als er 'verschil van inzicht' is, bijvoorbeeld op persoonlijk of inhoudelijk vlak. Als een raadslid vertrekt bij de oorspronkelijke partij, dan mag hij of zij de zetel houden en zich daarmee bij een andere partij aansluiten of voor zichzelf beginnen. Ook in Drenthe zijn meerdere raadsleden de afgelopen vier jaar bij hun partij vertrokken.

"Men was behoorlijk teleurgesteld. Dat hebben ze ook laten merken", zegt Metze Geertsma. Hij werd begin dit jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Borger-Odoorn. Na drie weken stapte hij mét zetel over naar GroenLinks. In het woord zetelroof kan hij zich niet vinden. "Sommigen spraken over zetelroof, ik heb daar een andere mening over. Partijen bestaan voor de kieswet niet. Er zijn wel lijsten en daar verbinden politieke partijen hun naam aan, maar je zit daar als persoon. Ik ben benoemd als raadslid. De zetel is van mij en ik vertegenwoordig het volk. Het maakt in principe niet uit voor welke partij ik dat doe."

Volgens Geertsma kan hij meer bereiken bij GroenLinks. "Ik voelde me bij de PvdA beperkt in mijn mogelijkheden en heb de overstap gemaakt naar GroenLinks, waar ik al een tijd lid van was. Ik heb het gevoel dat ik daar als volksvertegenwoordiger beter tot mijn recht kom en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn."

Ellende

Naast overstappen naar een bestaande partij kunnen raadsleden ook voor zichzelf beginnen. Dat gebeurde landelijk 150 keer in de afgelopen vier jaar, zo bleek uit het onderzoek van NRC. Een voorbeeld daarvan is Henk Bouwers in Coevorden. Hij werd vier jaar geleden gekozen als raadslid voor Gemeentebelangen. Vlak na de verkiezingen nam hij de enige zetel van die partij mee en begon voor zichzelf als Politieke Partij Coevorden (PPC). "Ik heb het niet zo ervaren dat het zetelroof was", zegt hij. "Wij zaten na de verkiezingen niet op dezelfde golflengte. Toen heb ik besloten om na de verkiezingen uit de partij te stappen. De partijgenoten waren er niet blij mee, dus we hebben er nog wel ellende over gehad."

Henk Bouwers van PPC Coevorden (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Het ging dus niet zonder horten of stoten, maar beide heren kijken tevreden terug op hun keuze. "Het is nooit leuk om alleen in de gemeenteraad te zitten. Dat heb ik niet als prettig ervaren", vervolgt Bouwers. "Maar we hebben ons daar doorheen geslagen en gaandeweg ging het makkelijker. We zetten nu in op diverse onderwerpen, zoals de woningbouw. Die ligt ver achter op schema en moeten we samen aanpakken."

Geloofwaardiger overkomen

Ook Geertsma zit goed op zijn nieuwe plek. "Als ik over thema's praat zoals duurzaamheid en bestrijding van armoede, merk ik dat ik geloofwaardiger overkom dan als ik dat voor een andere partij zou doen", aldus het raadslid, die veel energie haalt uit sparren met zijn nieuwe partijgenoten. "Er wordt strategisch gesproken hoe we de maatschappij verder kunnen helpen. Dat heb ik in het verleden wel gemist, hoe spijtig dat ook is."

Metze Geertsma van GroenLinks in Borger-Odoorn (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Door de overstap komt er een spannende periode aan voor de politici. Ze moeten voor het eerst campagne voeren voor hun nieuwe partij. En daar heeft Bouwers vertrouwen in. "Ik denk aan één of twee zetels. Ik kan er niet vanuit gaan dat ik stemmers meeneem uit Gemeentebelangen. Vorige keer had ik wel veel voorkeursstemmen. Ik heb dus wel het idee dat het aan de man of vrouw ligt."

Verkeerd imago kwijtraken

Bouwers heeft het campagneteam van Gemeentebelangen meegenomen naar PPC. "Die geoliede machine zit nu bij ons en maakt reclame. De partij is de afgelopen jaren goed gegroeid. We moeten alleen nog wat mensen bij ons op de lijst krijgen, maar dat komt goed. Daar ben ik van overtuigd."

Vanwege de pandemie is Geertsma behoudender over zijn campagne. "We hadden een heel plan om de naamsbekendheid te vergroten, maar door corona is het lastig om de mensen op te zoeken terwijl dat voor ons wel belangrijk is. GroenLinks is niet zo'n grote partij. In het verleden hebben we altijd één zetel gehad, nu hebben we er twee omdat ik ben overgestapt. De thematiek waar GroenLinks voor staat is wel heel actueel dus ik vind dat we wel een maatje groter mogen worden. Daarvoor moet GroenLinks het imago kwijtraken dat het een partij is die overal tegen is. We zijn positief en willen samen met de mensen verandering tot stand brengen."

Bekijk hieronder de video over de afgesplitste raadsleden:

Lees ook: