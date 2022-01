Van Oosterhout dubbel over jaarwisseling in Drenthe: 'Rustig verlopen en heel veel gebeurd'

ME in Bovensmilde en Elim. Meldingen van meerdere autobranden. De nodige huiskamer- en schuurfeesten. Maar een relatief rustige nacht bij de spoedeisende hulp in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. En bij de spoedeisende hulp van het Scheper Ziekenhuis in Emmen was het een nacht die vergelijkbaar was met andere weekendnachten.

"De ME in Bovensmilde en Elim zijn extremen", zegt Eric van Oosterhout, vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. In Bovensmilde is met zwaar vuurwerk naar de politie gegooid, en ook zijn er mensen gezien die jerrycans met benzine bij zich hadden. De ME voerde charges uit. In Elim hoefde de ME niet op te treden. Daar was de eenheid vooral aanwezig om hulpverleners te begeleiden.

Meerijden met de politie

"Als je het oppervlakkig bekijkt was het een redelijk rustige jaarwisseling", kijkt Van Oosterhout terug. Maar dat beeld was in de middag toch iets anders. Toen reed de burgemeester van Emmen mee met de politie. "Er is heel veel gebeurd. Dan heb je het over een optelsom aan vuurwerkoverlast, brandjes, vernielingen. Dat blijken we toch normaal te gaan vinden." Maar normaal vindt hij dat niet.

Zeker niet in coronatijd. Daarom waren er voor de jaarwisseling coronamaatregelen van kracht. Er was een vuurwerkverbod. "Het gaat mij er helemaal niet om dat er om 12 uur 's nachts wat vuurwerk de lucht in gaat. Daar kan ik mij iets bij voorstellen."

'Carbid is rustig verlopen'

Nee, het gaat hem vooral over die andere coronamaatregelen. Op oudejaarsdag mochten maximaal vier personen te gast komen. Carbidschieten mocht wel, maar onder voorwaarden. Geen publiek en tot uiterlijk 17.00 uur. "Carbidschieten verliep eigenlijk heel goed. Daar is een overwegend gunstig beeld van geweest. Er hebben hier geen grote ongelukken plaatsgevonden. Carbidschieten was zeker overdag een aardig tijdverdrijf."

Dat er bij het carbidschieten op veel plekken te veel mensen aanwezig waren, is volgens Van Oosterhout onvermijdelijk. "Maar, het klopt niet", zegt hij erbij. "In verhouding met 's avonds, is carbidschieten heel rustig gebleken."

Te veel mensen bij elkaar

Niet alleen bij het carbidschieten zijn er te veel mensen bij elkaar gekomen. Terwijl Van Oosterhout meereed met de politie, zijn meerdere huiskamer- en schuurfeesten geconstateerd. "Dan lijkt toch een aantal mensen vergeten te zijn waarom we die maatregelen bedacht hebben. Zaten mensen met 20 à 25 gasten thuis. Dat is niet zo handig."

Lees ook: