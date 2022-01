Aantal autobranden in Drenthe is afgelopen jaar gestegen

In Hoogeveen was het eind vorig jaar meerdermaal raak met autobranden (Rechten: Persbureau Meter)

Het aantal autobranden in Drenthe is het afgelopen jaar gestegen. Vorig jaar vonden er in de provincie 193 autobranden plaats. In 2020 waren dat er 179. Een stijging van net geen 8 procent.

Dat blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. De site heeft hiervoor gebruikgemaakt van de meldingen via het landelijke P2000-netwerk.

Landelijk is het aantal autobranden voor het eerst sinds jaren weer gedaald. In heel 2021 werd er iets meer dan 4750 keer alarm geslagen voor een autobrand, een daling van meer dan 13 procent. Alleen in de provincies Flevoland, Drenthe en Friesland steeg het aantal meldingen. In Flevoland steeg dit het hardst met 29 procent.

Stijging in Assen

Vooral in Assen is er een flinke stijging van het aantal meldingen. Daar zijn vorig jaar 37 meldingen gedaan van een autobrand. Dat is 118 procent meer dan een jaar eerder. In Hoogeveen zijn de meeste meldingen gedaan: 38. Dat is eentje minder dan in 2020.

Eind vorig jaar was het aantal keer raak met autobranden in Hoogeveen. Het zorgde voor onrust onder bewoners.

