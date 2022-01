Zorgbedrijf De Vlieger opent nieuwe locatie in Hoogeveen

Zorgbedrijf De Vlieger opent een nieuwe locatie in de gymzaal aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. Daarmee is het de derde vestiging in dertien jaar tijd. Uitbreiding is hard nodig, want de organisatie zegt te kampen met ruimtegebrek.

"We knallen uit ons jasje", legt eigenaar Martin van der Meer uit. "De afgelopen jaren doen we veel aan individuele begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Bijvoorbeeld autisme en andere sociale problematiek. Voor goede begeleiding heb je verschillende ruimtes nodig en daar hebben we er op dit moment niet genoeg van. De gymzaal is de perfecte locatie om meerdere spreekkamertjes te kunnen maken."

Ontmoetingsplek

Het gebouw biedt volgens Van der Meer meerdere mogelijkheden. Een deel van de gymzaal blijft bijvoorbeeld behouden voor sport en spel. "Daar is het gymlokaal natuurlijk uitermate geschikt voor", vervolgt hij. "In Hoogeveen is er eigenlijk niet iets voor jongeren met een beperking als het gaat om uitgaan of ontmoeten. Die mogelijkheid willen wij ze bieden."

In een ander gedeelte van de gymzaal wil hij een zolder bouwen. Dat wordt een recreatieruimte voor de jongeren. Met een dartbord en een sjoelbak. "Eén of twee keer per maand kunnen jongeren met een beperking elkaar daar ontmoeten." Op de begane grond zijn plannen voor een grote 'gezellige' woonkamer.

Parkeeroverlast

Volgens de ondernemer is het vijftig jaar oude gebouw bouwtechnisch nog in goede staat. Maar er moet nog wel flink wat gebeuren voordat het in gebruik kan worden genomen. "De kleedkamers moeten allemaal omgebouwd worden naar spreekkamers. De materiaalberging gaan we veranderen in kantoorruimte. Dat neemt wel wat tijd in beslag", aldus Van der Meer.

Bij de aankoop van de gymzaal is ook een extra stuk grond van het naastgelegen trapveldje gekocht. Dat is bestemd voor het maken van parkeerplaatsen. "De buurt heeft overlast van het aantal geparkeerde auto's in de straat", stelt de ondernemer. "De gemeente heeft gevraagd om wij willen meehelpen het probleem op te lossen. "Het laatste wat wij willen is de buurt tot last zijn. Het is dan prettig als je op eigen terrein je auto's kan neerzetten."

Zomervakantie

Deze week worden de handtekeningen gezet bij de notaris. Van der Meer verwacht na de zomervakantie open te kunnen. "Alles wat eerder is, is mooi meegenomen. Vergunningen en dergelijke moeten nog aangevraagd worden, dat neemt altijd wel wat tijd in beslag. Maar ik denk dat we ons wel aan het plan kunnen houden."

De komende weken gaat De Vlieger de buurt inlichten over de plannen. Daarmee hoopt het bedrijf inzage te kunnen geven in de plannen en uit te leggen onder welke doelgroep de cliënten vallen. "Dat kans soms gevoelig liggen", stelt Van der Meer. "Zodra de lockdown voorbij is en de regels milder zijn, organiseren we nog een buurtavond. Het is wel belangrijk om draagvlak te creëren."

