'Het leuke aan gidsen is om de kleine dingen speciaal te maken'

Tijdens de opleiding leerden de deelnemers over verschillende aspecten van de natuur. Denk aan planten, dieren, ecologie, duurzaamheid en het landschap. Maar ook werd er aandacht besteed aan het leren gidsen. En iedere cursist observeerde een jaar lang een natuurgebied. Bork onderzocht het Kloosterveld, dat bij het Dwingelderveld hoort.

Gidsen

Nu Bork haar gidsendiploma heeft gehaald, staat ze te popelen om te beginnen. "Ik heb nu meer kennis dan eerst", vertelt ze. "Ik vind het heel leuk om mensen enthousiast te maken over de natuur. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn of ingewikkeld met jaartallen. Het gaat juist ook om de heel kleine dingetjes, bijvoorbeeld een pissebed."

Die diertjes zijn overblijfselen uit de begintijd van de aarde. Nog steeds is dat te zien, want een pissebed heeft bijvoorbeeld longetjes. "Wie weet dat nou?", vraagt Bork zich af. "Zo'n klein dingetje kan je heel speciaal maken en dat vind ik het leuke aan het gidsenwerk."

Mestkevers

Bork loopt over het Kloosterveld met een lange wandelstok in haar hand op zoek naar een huisje van de mestkever. Ze hoeft niet ver te zoeken, veel mestkevers hebben namelijk al een huisje gemaakt. "Op de heide loopt een schaapskudde rond en die schapen poepen natuurlijk heel veel", vertelt Bork. "De mestkevers hebben hier baat bij, want die nemen de poepjes mee in hun holletje. Hun hele hol stoppen ze vol met schapendrolletjes en daar leggen ze eitjes in. De larven die er dan uitkomen hebben dan heel veel te eten."

Bewuster rondlopen

Bork vindt het interessant om te kijken wat er gebeurt in het Kloosterveld. "Bijvoorbeeld dat een plantje er vorige keer niet stond, maar waarom staat het er nu wel?", zegt Bork. "Eerst liep ik gewoon door het gebied en dacht ik: 'Wat ziet het er mooi uit'. Maar nu ben ik veel bewuster van het feit dat er bepaalde diertjes rondlopen en wat hun functie is. Ik loop nu dus zeker anders in dit gebied rond."

'Rode draad in mijn leven'

Bork kwam als kind ook al veel op het Kloosterveld, omdat haar grootouders in Spier wonen. "We gingen hier altijd fietsen en wandelen. Het gebied is gewoon een rode draad in mijn leven. Hier ligt mijn hart. Dit is gewoon wel misschien wie ik ben", lacht Bork.

