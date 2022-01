Dit zijn de Drentse genomineerden voor Vrouw in de Media Award

De vijf zijn genomineerd omdat ze vorig jaar regelmatig en/of op indrukwekkende wijze in beeld waren. Met de jaarlijkse awards willen organisatoren Sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform Vaker in de Media vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Ook moedigen ze redacties aan om vrouwen vaker een podium te bieden.

Pauline Arends is boswachter bij Staatsbosbeheer en zet zich met haar werk in voor de Drentse natuur. Arends is onder meer vaak te zien in het RTV Drenthe-programma ROEG!. Boerin Annemiek Koekoek werd bekend dankzij het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. Sindsdien laat ze mensen actief kennismaken met het boerenleven en heeft ze een groot bereik op sociale media.

Een van de andere genomineerden is Mariska Roeters, bestuurder van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe. Ze verschijnt volgens de jury regelmatig in media als boegbeeld namens de Drentse verzorg- en verpleeghuizen. Tussen de genomineerden zit nog iemand uit de zorg: huisarts Lamiek Westerhof. Zij is voorzitter van Huisartsenzorg Drenthe en is vaak in de media aan het woord over de coronacrisis. Tot slot is ook Harme Vlieg, wethouder in de gemeente Assen, genomineerd. Ze kwam vaak in het nieuws vanwege haar inzet voor extra geld voor de jeugdzorg.

Stemmen

Per provincie is door een regionale jury een selectie gemaakt. De jury voor Drenthe bestaat uit Marjanne Teunissen (juryvoorzitter), journalist en auteur van het boek Krachtstroom over invloedrijke vrouwen, Mariëlle Nieuwenhuis, eindredacteur Nieuws RTV Drenthe en Annique Oosting, chef Drenthe bij Dagblad van het Noorden.

Tot en met 28 januari kan er op de genomineerden gestemd worden via vrouwindemedia.nl. In de week na de stemronde wordt de winnares bekendgemaakt.