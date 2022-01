Klimaatactiegroep Extinction Rebellion voert voor het eerst actie in Drenthe

Met spandoeken en borden wachten een tiental actievoerders van Extinction Rebellion op het luchtalarm, die elke eerste maandag van de maand klinkt. En dat duurt eventjes, want om 12 uur blijft het ijzig stil. Pas na een paar minuten is het luchtalarm duidelijk te horen. De actievoerders laten zichzelf op de grond vallen.

'Dood neervallen'

"Tijdens het loeien van de sirene vallen we 'dood' neer. Als symbool van de dreiging van een onleefbare planeet", zegt Conny Darwinkel van Extinction Rebellion Midden-Drenthe. Met deze actie wil de groep aandacht vragen voor klimaatverandering. "Wij bevinden ons echt in een klimaatcrisis en willen dat de overheid noodzakelijk beleid gaat maken."

Extinction Rebellion is een activistische organisatie die zich verzet tegen klimaatverandering. De actiegroep is internationaal actief en is regelmatig in het nieuws vanwege soms verstorende acties en demonstraties. Vanaf vandaag worden ook acties gehouden in Drenthe. Mensen uit Assen, Witteveen, Tynaarlo, Annen en Beilen hebben zich bij de groep aangesloten.

Elke maand actie

Deze symbolische actie op de eerste maandag van de maand zal vanaf nu elke maand terugkomen, zegt Darwinkel. "Maar niet iedere keer in Assen. We willen er elke maand een unieke draai aangeven richting de plaatselijke politiek." Zo zal de actie in verschillende gemeentes worden gehouden.

Ook is de lokale actiegroep bezig met het bedenken van andere acties voor situaties die specifiek Drenten aangaat. "We willen laten zien hoe belangrijk wij dit vinden."

Lees ook: