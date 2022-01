Duizenden bijen dood door vernielingen: 'Het is in- en intriest'

"Waarom doe je dit? Wat heeft dit voor zin?" vraagt Henk de Jong Posthumus, van de bijenvereniging in Assen, zich af. "Het is in- en intriest."

Duizenden bijen dood

In totaal zijn er vijf bijenkasten vernield. De bijen zijn weggevlogen. "In deze tijd is de kans heel klein dat de bijen het op deze manier zullen overleven, want het is te koud en dus gaan ze dood", legt De Jong Posthumus uit.

Tekst gaat verder onder de video.

Het gaat om duizenden bijen die dood zullen gaan. Het is niet de eerste keer dat er spullen zijn vernield, maar het was volgens De Jong Posthumus nog nooit zo erg. "De imkers die hier hun hobby hebben, die zien dat hun zaak kapotgemaakt wordt. We proberen ook voor de natuur het nodige te doen. Dat het dan op deze manier wordt gemold, is triest."

Beveiligingscamera's?

De bijenvereniging heeft aangifte gedaan. Wie er achter de vernielingen zitten, weet De Jong Posthumus niet. Het kost de imkers geld om de boel weer op de rit te krijgen. "Een nieuwe kast kost al snel 150 euro. En dan moeten er nog bijen in."

Henk de Jong Posthumus laat een kapotte honingraat zien. Tekst gaat verder onder de video.

Er wordt nagedacht over beveiliging, maar dat is volgens de vereniging lastig. "In het gebied is weinig toezicht. Het is moeilijk te controleren wat hier gebeurt en camera's zijn duur."

Educatie

Er zit niks anders op dan opruimen en weer doorgaan, want de imkers laten zich niet uit het veld slaan. "Wij vinden het belangrijk om aan de mensen te laten zien hoe een bijenvolk leeft. Mensen kunnen kijken wat hier gebeurt. Bijen zijn heel belangrijk."

De Jong Posthumus hoopt in ieder geval dat er geen spullen meer worden vernield. "Want dit is niet leuk."