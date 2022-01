Inwoners Nieuw-Weerdinge verdelen ton Postcode Loterij: 'Elk kleinkind krijgt 1.000 euro'

De feestdagen kregen voor zes huishoudens aan en rondom het Weerdingerkanaal in Nieuw-Weerdinge een gouden randje. De inwoners vielen afgelopen Nieuwjaarsdag in de prijzen bij de Postcode Loterij. Onderling mogen ze een ton verdelen.

Een van de geluksvogels is Ina Middel, die samen met haar man Jan al jaren lid is van de loterij. "Een kennis wees haar er met een appje op dat het raak was met onze postcode", lacht Ina.

Ongeloof

Bij haar heerste eerst ongeloof. Toen op tv de winnende postcode werd afgeroepen, daalde het besef in. "Daarna waren we nog bang dat we te vroeg liepen te juichen. We hebben namelijk nog nooit wat gewonnen. Ja, weleens een reep chocola of een bakje ijs. Maar nog nooit zo'n bedrag."

Vandaag kreeg Ina te horen dat vijf anderen in hetzelfde postcodegebied ook mochten delen in de prijs. "In totaal ontvangen we elk 16.880 euro." Wat ze met het geld gaat doen? "Onze vier kleinkinderen ontvangen ieder 1.000 euro. Wat er overblijft willen we graag besteden aan het opfrissen van onze veranda."

De Postcode Loterij verdeelde rond de jaarwisseling een reeks van 60 tonnen onder winnaars in heel Nederland. Nieuw-Weerdinge werd als eerste aangekondigd. Volgens de organisatie was het ook meteen de enige Drentse plaats die in de prijzen viel.

2016

Het is niet de eerste keer dat inwoners aan het Weerdingerkanaal een geldprijs van de Postcode Loterij opstreken. In 2016 kregen zeven inwoners gezamenlijk anderhalf ton uitgereikt.