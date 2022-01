Heropening scholen zorgt voor blije reacties: 'Van wezenlijk belang dat je elkaar ontmoet'

Schoolbestuurders, scholieren, leerkrachten en niet te vergeten ouders. Allemaal zaten ze vandaag in lichte spanning: zouden de scholen weer opengaan na de kerstvakantie? Halverwege de middag kwam het verlossende antwoord van onderwijsminister Arie Slob. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs mogen volgende week maandag weer naar school. En dat zorgde voor blije gezichten.

"Heel fijn dat kinderen weer fysiek onderwijs kunnen gaan volgen, al stond er natuurlijk ook wel wat maatschappelijke druk op dit besluit", zegt Jan Scholte Albers. De directeur van Stichting Talent Westerveld, waar acht basisscholen onder vallen, ziet het besluit als een eerste stap in de juiste richting. "Het is wel belangrijk dat de veiligheidsmaatregelen van kracht blijven. Bovendien hebben vrijwel al onze leerkrachten hun booster gehad, dat geeft ook extra bescherming."

'Ervaring met hoe te handelen'

Directeur-bestuurder Jacqueline Drok van OPO Borger Odoorn was eveneens blij met het besluit. Meteen daarna werden de eerste lijntjes al uitgelegd om de boel logistiek voor elkaar te krijgen op de elf basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. "We hebben inmiddels wat ervaring met hoe te handelen na besluiten in coronapersconferenties", lacht ze.

Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Zo moeten leerlingen thuisblijven als ze verkouden zijn, zijn er looproutes in de scholen, worden pauzes gespreid en moet worden voorkomen dat verschillende schoolklassen met elkaar in aanraking komen. Drok had er al rekening mee gehouden dat die maatregelen weer uit de kast werden getrokken.

Maatwerk per school

"Veel scholen hebben er al ervaring mee, dus dat scheelt weer", motiveert ze. Toch is het niet even knippen met de vingers, en hup, alles is geregeld. "Het is per school maatwerk om alles in goede banen te leiden", gaat Drok verder. "Zo zitten sommige scholen in een gebouw waarin ook multifunctionele centra gevestigd zitten, dan heb je alweer met andere situaties te maken. Iets anders wat lastig is, is dat al onze leerlingen per bus naar gymlocaties gaan. Moet je dat wel willen, zo krap op elkaar? Maar gymlessen schrappen willen we liever ook niet, want juist nu is bewegen fijn."

Al met al blijft de situatie waar scholen mee te maken hebben in coronatijd bijzonder, vindt Drok. "We hopen in ieder geval dat het allemaal snel eindigt, al sluiten we onze ogen ook niet voor de realiteit. Het is elke keer opnieuw bekijken voor welke uitdaging je staat. Gelukkig gaan onze leerkrachten er allemaal heel flexibel mee om", besluit ze.

Als muziek in de oren

Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een van de scholen in het voortgezet onderwijs die de deuren na de kerstvakantie weer zal openen. Het nieuws klonk directeur Albert Weishaubt als muziek in de oren. "Want het is voor het onderwijs van wezenlijk belang dat docenten en leerlingen elkaar ontmoeten. Dan kan ik niet anders dan blij zijn dat we volgende week de deuren weer openen."

Weishaupt was ook op een aantal andere scenario's voorbereid, zoals een gedeeltelijke openstelling. "Die situatie vraagt wél aanpassingen, terwijl die nu amper nodig zijn, omdat we er al voorbereid op waren", klinkt het tevreden. De komende dagen zal de bestuurder benutten om de communicatie richting de leerlingen en ouders op gang te brengen, nu de school weer opengaat. "Daar ben ik al mee bezig", lacht hij, om vervolgens af te sluiten met een serieuze toon.

"Als iedereen geïnformeerd is dat de school weer opengaat, komen de vervolgstappen Want ik wil dat niemands gezondheid in het geding komt, maar daarvoor zijn er natuurlijk maatregelen. En ik heb er alle vertrouwen in dat die goed worden nageleefd."

