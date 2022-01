Kiosk bij De Kibbelkoele verwoest door brand: 'Een heel droevig gezicht'

Zondagochtend werden Van der Sluis en Verboom door een vriendin gewezen op de schade aan het gebouw. Vanuit hun woonplaats Veenoord sprongen ze meteen de auto in op weg naar de kiosk. "Onderweg dacht ik nog: misschien valt het mee", zegt Van der Sluis. "Maar toen we op een afstandje het parkeerterrein op reden, zag ik al: dit gaat 'm niet meer worden. Een heel droevig gezicht."

Er is weinig meer over van de kiosk (Rechten: Arthur van der Sluis)

Slecht imago weggepoetst

Waardoor de brand is ontstaan, is onduidelijk. Sinds juni 2019 huren Van der Sluis en Verboom de kiosk van Staatsbosbeheer. Er werden onder meer ijsjes, patat, frisdranken en snoep verkocht. Ook zitten er drie toiletten achter het gebouwtje.

"De hele zomer zijn we normaal gesproken open", zegt Van der Sluis. "We zijn dan zes of zeven dagen in de week in de weer met de kiosk. De omgeving van Het Smulmomentje stond niet altijd goed bekend en de meeste ouders gingen er niet snel met hun kinderen heen, maar toch kregen mensen het echt weer naar de zin."

In verband met de mogelijke aanwezigheid van asbest is de kiosk nu afgezet. Wat er nu mee gaat gebeuren, is nog niet bekend.