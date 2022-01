Langer buiten sporten geeft lucht: 'Om 5.00 uur trainen is alleen maar bezigheidstherapie'

Sinds eind november waren buitensportlocaties alleen tussen 5.00 en 17.00 uur geopend, maar daar komt verandering in. Vanaf dinsdag 11 januari mogen jongeren tot en met zeventien jaar tot 20.00 uur buiten sporten. Het positieve advies hierover van het Outbreak Management Team (OMT) kwam vooral voor voetbalverenigingen als geroepen. Zo ook bij ONR uit Roden, waar Sjoerd Hoek als hoofd jeugdopleiding van de onderbouw actief is. Daarnaast traint hij ONR JO17-1, dat uitkomt in de eerste klasse.

De verruiming van de trainingstijden geeft nogal wat lucht, zegt Hoek. "Toen de huidige maatregelen werden ingevoerd, stelde een aantal jongens voor om te gaan trainen om 5.00 of 6.00 uur. Dat had ik prima gevonden, maar de meeste jongens zagen het niet zitten. Dan gaat er een streep doorheen, want ik vind dat het voor iedereen leuk moet blijven. En je moet ook eerlijk zijn: één of twee keer om 5.00 of 6.00 uur trainen is leuk, maar het is meer bezigheidstherapie dan gericht trainen."

Lager pitje

De trainingen bij de ONR-jeugd, en talloze andere sportverenigingen in onze provincie, kwamen veelal stil te liggen na de laatste competitiewedstrijden op 18 december. Hoek, die ook uitkomt voor het eerste elftal van de Roner voetbalvereniging, zag zelf al aankomen dat het beter was om voetbaltrainingen op een wat lager pitje te zetten.

"Ik merkte voor die tijd al dat er steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd waren die besmet waren geraakt met corona, waardoor wedstrijden werden afgelast, dan zie je de bui al een beetje hangen. Als ik kijk naar hoe het er nu voor staat, dan krijg ik het idee dat het aantal besmettingen in die leeftijdscategorie een stuk kleiner is. En dat biedt dan ook weer ruimte om zoiets als trainingstijden voor de jeugd te versoepelen."

Terughoudend

Als er in het voorbije anderhalf jaar sprake was van versoepelingen op sportgebied, werd daar altijd euforisch op gereageerd in de groepsapps waar de jeugdtrainer met zijn spelers en ouders in zit. "Maar vandaag werd er iets terughoudender gereageerd. Misschien durven ze zichzelf nog niet direct rijk te rekenen", lacht hij.

Hoek heeft de periode rondom de feestdagen onder meer benut om nieuwe trainingsstof te verzinnen voor op het trainingsveld, dus de jeugd van ONR kan vanaf volgende week weer aan de bak. "Weet je, ik vind het vooral voor de jongens zelf leuk dat ze weer op normale tijden kunnen trainen. Het is gewoon lekker om met iets bezig te zijn waar je plezier in hebt. En de kans zit er wel in dat ik zelf ook wat actiever mee ga doen. Zelf trainen zit er namelijk nog niet in", besluit hij lachend.