Culturele gemeente Coevorden herdenkt dit jaar het 350-jarig Ontzet

De gemeente Coevorden draagt ook in 2022 de titel 'Culturele Gemeente van Drenthe'. Dit jaar hebben veel activiteiten die georganiseerd worden een link met het Ontzet van Coevorden. Op 28 december 2022 is het 350 jaar geleden dat de stad werd bevrijd uit handen van de bisschop van Münster: Bernhard von Galen, beter bekend als Bommen Berend.

Geschiedenisles over het Ontzet van Coevorden

Hoe zat dat verhaal ook alweer? Stadsgids Lambert Hans neemt ons mee naar drie plekken in de stad, die het verhaal van Mijndert van der Thijnen vertellen. De protestantse schoolmeester en koster van de Hervormde Kerk vluchtte eerder in het rampjaar 1672 de stad uit, naar Groningen. Bommen Berend had op dat moment Coevorden veroverd en zette daarna ook koers naar Groningen. Die stad kreeg hij niet in handen.

Samen met legercommandant Carl von Rabenhaupt maakte Mijndert van der Thijnen een plan om Coevorden vanuit Groningen te heroveren. Van der Thijnen kende de vestingstad als geen ander en wist precies wat de zwakke plekken in de verdediging waren.

Zegen voor de bevrijding

Stadsgids Hans loopt de Hervormde Kerk in Coevorden binnen. "Hier werden twee van de belangrijkste mensen in de geschiedenis van Coevorden begraven", doelt hij op Van der Thijnen en Von Rabenhaupt. Inmiddels zijn de graven in de kerk allang geruimd. "Hiertegenover zat de school van Van der Thijnen en hier was hij koster. Hij kon het niet aanzien hoe de katholieke bisschop omging met zijn protestantse kerk. Voordat hij naar Groningen vertrok, vroeg hij hier God om de zegen, om terug te keren en de stad te bevrijden."

In Groningen ontmoette hij Von Rabenhaupt, die zijn stad met succes verdedigde tegen de veroveringspoging van het leger van Bommen Berend. Samen maakten ze het plan om Coevorden in december terug te winnen. Met een leger van 1500 man, onder leiding van luitenant-kolonel Frederik van Eybergen, vielen ze de stad van drie kanten aan.

Aanval over de bevroren gracht

De stadsgids staat stil bij het standbeeld van Von Rabenhaupt en Van der Thijnen, tussen de entree van het Van Heutszpark en de gracht. "Hier zie je Van der Thijnen de biezen matten over de bevroren gracht leggen", beschrijft Hans het standbeeld. "Dat was het plan: de stad bij drie bastions aanvallen, wanneer de gracht bevroren was. Zo konden ze makkelijker Coevorden bestormen. Daarom wachtten ze daarmee tot december, toen het vroor."

Een van die drie bastions was Bastion Overijssel, op de plek waar tegenwoordig het station zit. Daarachter lag de Friesche Poort, de ingang van de Friesestraat. Het ontwerp van de nieuwe stationstunnel vertelt het verhaal van de vestingstad, laat Hans zien. "De vestingwerken zitten in het ontwerp verwerkt en drijven af naar het midden van de tunnel, waar ze verdwijnen in een zwart gat."

'We willen historie blijven vertellen'

Helemaal verdwijnen doen de tekeningen niet. Het verhaal loopt door in het kunstwerk aan de achterkant van het station. "Hier zie je de vestingstructuur weer omhoog komen", wijst Hans naar de kronkelende grachtvorm die uit een vijver verrijst. "Dit is belangrijk, omdat er tegenwoordig nog maar weinig echt te zien is van de geschiedenis. We willen graag de historie blijven vertellen."

Jaarlijkse viering van Ontzet van Coevorden

In Coevorden wordt het Ontzet van de stad eens in de vijftig jaar herdacht. In Groningen wordt het Gronings Ontzet, in de volksmond ook wel Bommen Berend genoemd, elk jaar op 28 augustus gevierd. Dat is een traditie die de gemeente Coevorden ook wel ziet zitten: een jaarlijkse viering van het Ontzet van Coevorden, droomt Roelie Lubbers hardop. Ze is projectleider bij de Culturele Gemeente Coevorden.

"Dit jaar horen die verschillende activiteiten, waarbij we het Ontzet van Coevorden herdenken, bij het culturele jaar van de gemeente", vertelt Lubbers.

Op het programma staan veel verschillende festiviteiten. Een kort overzicht van wat er onder meer staat te gebeuren. Garnizoensdagen Een van de hoogtepunten van alle festiviteiten zijn de Garnizoensdagen op 26, 27 en 28 augustus. De Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden houdt dan in het Van Heutszpark een spektakel waarbij onder meer re-enactmentgroep 'De schutterij van Koeverden' de slag naspeelt. Exposities In het Stedelijk Museum Coevorden zijn twee exposities te bezoeken over het Ontzet. De tentoonstelling 'De Helden van Coevorden' is te zien van 10 april tot en met 25 september. De tentoonstelling 'Het 350-jarig ontzet van Coevorden' is te zien van 8 oktober tot en met 26 maart 2023. Theater Er staan twee theaterproducties op het programma. 'De List van Coevorden' is een groots openlucht-muziektheater met (semi)professionele acteurs. De bedoeling is dat het stuk in september 12 tot 14 keer opgevoerd wordt, maar helemaal zeker is de doorgang nog niet. Het andere stuk is het jeugdtheaterstuk 'Bommen Berend' van leerlingen van middelbare school De Nieuwe Veste. Dat wordt op 3, 9 en 10 juni opgevoerd. Muziek Het Bommen Berend-theaterconcert wordt gegeven door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, waarbij het verhaal bezongen wordt door drie solisten. Het orkest voert een compositie op, speciaal geschreven voor het Ontzet van Groningen en Coevorden. De locatie is een grote loods op het magazijnencomplex van Defensie (het voormalig NAVO-terrein) in Coevorden. Dat is op 25 en 26 augustus in Coevorden en op 28 augustus in Groningen. Boek Het boek 'Een Schricklijck Jaer' van Ineke den Hollander wordt uitgebracht. Het gaat over de oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek der Nederlanden. De presentatie van het boek is op 2 juni in de Hervormde kerk. Munt Elke honderd of vijftig jaar brengen Groningen en Coevorden een speciale herdenkingsmunt uit. Dit jaar wordt het een zogenaamde herslag van de penning van 1672 met aan de ene kant Coevorden en aan de andere kant Groningen. Het jaartal 2022 wordt toegevoegd. De uitgifte is gezamenlijk met de uitgifte van de Zilveren Dukaat van het kasteel van Coevorden op donderdag 25 augustus. Wandelroute Er zijn plannen om een wandelroute van Groningen naar Coevorden te ontwikkelen, zodat mensen de tocht van het leger van Von Rabenhaupt kunnen nalopen. Het duurzame 'Bommen Berend Pad' moet zelfs helemaal doortrekken naar het Duitse Münster. Rondom dit pad wordt een wandelevenement georganiseerd.

'Hopelijk kan alles doorgaan'

Projectleider Lubbers is zich ervan bewust dat de coronamaatregelen voor bepaalde activiteiten wel moeten versoepelen: "We hopen dat bijvoorbeeld musea en theaters snel weer open mogen gaan. Hopelijk kunnen de muziekconcerten vanaf de zomer ook gewoon doorgaan. Het gebeurt weliswaar in een enorme hal op het NAVO-complex, maar we willen natuurlijk wel dicht bij elkaar kunnen zitten", zegt ze.

Ze benadrukt dat niet alleen de gemeente evenementen bedenkt of organiseert en nodigt mensen uit om met ideeën te komen. "We hebben inwoners gevraagd om plannen en samen hebben we daar een programma van gemaakt, maar als mensen nog leuke initiatieven hebben, kunnen we die ook meenemen."