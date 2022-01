Wat vind jij: Het kabinet moet voorzichtig zijn met versoepelingen

Het ligt volgens Marc Bonten niet voor de hand dat vanaf volgende week grote versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Dat zei de infectieziektendeskundige gisteren in Nieuwsuur. Bonten is lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Volgens Bonten moeten we vanwege de omikronvariant voorzichtig zijn. Hij zei dat mensen "niet te veel hoop" moeten hebben dat de maatregelen weer van tafel kunnen.

Vrijdag komen Bonten en zijn collega's van het OMT weer bij elkaar om het kabinet te adviseren. Mede op basis daarvan wordt een besluit genomen over een eventuele verlenging van de huidige lockdownmaatregelen. Versoepelingen liggen volgens Bonten niet voor de hand en als het dan toch gebeurt, zal dat volgens hem in kleine stapjes zijn.

Wat vind jij?

Moet de overheid in verband met de omikronvariant nog even voorzichtig zijn met de versoepelingen? Of wordt het tijd om de geldende maatregelen los te laten?

Houd het netjes

We hanteren als omroep de regel dat mensen altijd hun mening moeten kunnen geven. We lezen de commentaren en ongepaste reacties proberen we zo snel mogelijk te verwijderen. We snappen dat sommige onderwerpen gevoelig liggen, maar we doen aan iedereen wel de oproep om de discussie netjes en rustig te laten verlopen.