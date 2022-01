Bevolking in Drenthe groeit sterker dan afgelopen jaren

Op 1 januari vorig jaar telde onze provincie 493.682 inwoners, op 1 december waren dat er 497.798. Het aantal inwoners in de gemeente Meppel groeide relatief het sterkst met 1,1 procent. De gemeente Emmen kreeg er in absolute aantallen de meeste inwoners (822) bij. In geen enkele Drentse gemeente daalde het aantal inwoners, maar Noordenveld groeide met 0,1 procent het minst. Dat komt neer op een stijging van 19 inwoners.

Bekijk op de kaart hieronder de bevolkingsgroei voor jouw gemeente. Het artikel gaat verder onder de kaart.

Noorderlingen

Ook in de rest van Noord-Nederland is in de meeste gemeenten een groei in het aantal inwoners te zien. Alleen in de Groningse gemeente Eemsdelta en in de Friese gemeenten Smallingerland en De Fryske Marren daalde het aantal inwoners.

Landelijk

In heel Nederland groeide de bevolking met zo'n 118.000 inwoners. Dat heeft volgens het CBS onder meer te maken met immigratie. Er kwamen meer immigranten naar ons land dan in 2020, terwijl minder mensen het land verlieten. Er kwamen ongeveer net zoveel mensen te overlijden als in 2020, maar er werden in 2021 meer kinderen geboren dan een jaar eerder.

In 2020 lag de bevolkingsgroei een stuk lager dan in 2019. Er kwamen dat jaar minder immigranten bij en ook de zogenoemde natuurlijke aanwas was lager. Dat is het aantal geboortes min het aantal sterfgevallen. In 2021 trok die bevolkingsgroei weer aan. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.