Praktijkles en toetsweek verzachten de pijn voor Drentse hbo en mbo's

"Ik had er al een beetje op gerekend, al had ik wel gehoopt op wat anders", zegt Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van het Drenthe College. Hij noemt de mededeling van onderwijsminister Arie Slob "niet onlogisch als je ziet dat de besmettingscijfers in bepaalde leeftijdscategorieën juist weer wat toenemen". Nimis kon zich daardoor makkelijker bij het besluit neerleggen. "Ik heb er begrip voor."

Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van het Drenthe College (Rechten: Drenthe College)

Het Drenthe College had leerlingen voor de kerstvakantie verteld om alvast rekening te houden met online onderwijs na de vakantie. "Een goede gok, blijkt achteraf", stelt Nimis. Toch wil hij de situatie op het Drenthe College, dat meer dan honderd mbo-opleidingen aanbiedt, ietwat nuanceren in vergelijking met het hbo en universiteiten.

"Leerlingen van de mbo-niveaus 1 en 2 en het praktijkonderwijs krijgen wel fysiek les bij ons op school, dus we hebben hier nog wel wat groepen leerlingen over de vloer. Dat gebeurt wel met zo weinig mogelijk verschillende contactmomenten en dat is ook het doel. Als je een opleiding volgt als kapper of timmerman, kan dat nou eenmaal niet zonder het in praktijk te doen. Desondanks hoop ik dat we snel de deuren weer kunnen openen voor álle leerlingen, want de sociale functie van school is voor onze leerlingen extreem belangrijk."

Toetsweken

Ook bij NHL Stenden heerst teleurstelling, maar onverwacht komt het besluit niet. "Nee, als je naar de besmettingscijfers kijkt, zijn we niet helemaal verrast. Het is wat het is, maar we vinden het wel jammer", zegt Marc Otto van het College van Bestuur van NHL Stenden. Overigens gaat de school in eerste instantie niet veel merken van lege gangen. "Er zijn wat verzachtende omstandigheden voor ons. We hebben namelijk eerst twee toetsweken, dus er zouden al niet heel veel lessen zijn", vertelt hij.

Toetsen mogen voor een deel op school worden gemaakt. "Daarnaast zijn er ook nog wat praktijklessen. Dat helpt wel een beetje", zegt Otto. Wel hoopt hij dat bij het volgende weegmoment door het OMT en het kabinet ook weer gekeken wordt naar het welzijn van studenten. "Je ziet dat studenten wel weer naar school willen. Uiteindelijk is onderwijs ook iets wat je met elkaar in een gebouw doet."

Internationale studenten

Daarnaast is er volgens Otto één groep die nu extra te lijden heeft onder de maatregelen. "In Emmen en Meppel zitten ook veel internationale studenten. Voor hen is het nog extra sneu", zegt hij. "Zij konden met kerst niet naar huis omdat ze dan eerst in quarantaine moesten en dergelijke. En nu duurt het ook nog eens langer voor ze weer naar school kunnen."

Uitgestelde start

Voor de Thorbecke Academie in Assen is het dubbel pech. Maandenlang werd uitgekeken naar de eerste les binnen de muren, maar opnieuw wordt dat moment uitgesteld. "We gaan er niet omheen draaien, het is heel vervelend dat deze maatregelen genomen moeten worden", zegt directeur Richard Delger van de school. "We waren natuurlijk wel voorbereid, maar jonge mensen willen elkaar ontmoeten. En we hebben een mooie plek in het hart van Assen dus wij willen daar gewoon aan de slag."

Volgens Delger probeert de school studenten die thuis zitten te helpen met studieloopbaanbegeleiders. "Er zijn veel studenten die er wel wat moeite mee hebben. Die missen ook de sociale contacten", zegt hij. De begeleiders van de school zijn speciaal getraind om te gaan met studenten die moeite hebben met alleen thuis zijn.

Delger raadt studenten dan ook aan om elkaar, binnen de regels, op te zoeken. "Elkaar helemaal niet zien, hoeft natuurlijk niet. Studenten mogen elkaar best buiten ontmoeten. Dat mag met een paar personen."

Op 21 januari moet de officiële opening van de Thorbecke Academie gaan plaatsvinden. Delger gaat er vooralsnog vanuit dat die opening door kan gaan. "We hebben sowieso al een opening met een beperkt aantal mensen. Hopelijk kunnen we, als we allemaal de boosters hebben en andere maatregelen hebben getroffen, met meer mensen in het gebouw."

