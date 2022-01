Of wolvenaanval vergoed wordt, hangt af van DNA-speurder Johan

"Ik moet zeggen dat ik gelukkig vrijwel altijd een DNA-spoor heb dat leidt tot een predator", vertelt Wesselink. Dat wil nog niet zeggen dat het altijd om een wolf gaat. Soms blijken de schapen toegetakeld door honden en in een enkel geval zelfs door een vos. Alleen als de aanval het werk is van de wolf krijgt de schapenhouder zijn schade vergoed door de overheid.

Soms kan de schuldvraag ook opgelost worden door de bijtafdruk. Ook in Vledder lijkt dat het geval. "Als we goed kijken zien we twee gaten op ongeveer vier a vijf centimeter zitten. Dat kan erop duiden dat het zeer waarschijnlijk een wolf is."

'Om de dag een wolvenaanval'

Jaren geleden nam Wesselink voor het eerst DNA af na een wolvenaanval. Toen nog een bijna unieke gebeurtenis. Inmiddels schat hij dat om de dag een aanval is. "Dit jaar is het echt veel. Met name hier in Zuidwest-Drenthe waar zeker om de dag wel een aanval is".

Toch maakt elke aanval nog indruk. Vooral als hij ziet hoe het de boerenfamilie aan het hart gaat. "Ik kom binnen bij iemand die in een emotionele stresssituatie zit, omdat dieren van hem er akelig toegetakeld bij liggen. Die zijn geëmotioneerd. Je moet eerst zorgen dat je op een goede manier het gesprek aangaat en begrip toont."

"Natuurlijk krijgt de wolf direct op de kop. Dat is ook logisch, zeker hier in de omgeving waar de wolf om de haverklap toeslaat. Dus ja, natuurlijk is dat emotioneel."

