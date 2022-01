Party Palace in Nieuw-Amsterdam maakt plaats voor wooncomplex

Discotheek Party Palace in Nieuw-Amsterdam wordt gesloopt om plaats te maken voor 18 appartementen. Volgens pandeigenaar Johan Velzing gaat de sloopkogel eind dit jaar door het uitgaanspaleis waar vroeger ook Twins en Arizona in huisden.

Velzing kocht de panden aan de Vaart Zuidzijde (inclusief de aangrenzende snackbar) al in 2007. In de afgelopen vijf jaar overwoog hij al nieuwbouw op deze plek. "Door de coronacrisis zijn de plannen in een stroomversnelling geraakt", vertelt Velzing. De ontwikkelaar uit Klazienaveen verwacht dat het wooncomplex er tegen eind 2023 staat. Qua toekomstige bewoners richt hij zich op een oudere doelgroep.

Dj

Met het verdwijnen van het horecabedrijf komt er een einde aan ongeveer 65 jaar aan uitgaansvertier op deze plek, volgens Velzing. "Voor Party Palace droeg deze zaak de naam Twins en daarvoor Arizona." Velzing kan het weten, want hij was er bij. "Ik ben in de jaren zeventig en tachtig nog dj geweest bij Arizona", lacht hij. "Het draaien van plaatjes vond ik van kinds af aan al mooi. dat mondde uiteindelijk uit in een baantje bij een van de bekendste discotheken van Noord-Nederland."

Klapdeurtjes

Arizona had een typische look, die geënt was op de uit westerns bekende saloon. De klapdeurtjes bij de ingang ontbraken dan ook niet. Vele meisjes deden mee aan de bekende Miss Arizonaverkiezingen.

In 1996 kwamen gingen de panden over in de handen van Gerrit Piek, die Arizona omdoopte in Twins. Velzing werkte er toen al lang niet meer. "Nee, ik heb het dj-bestaan niet doorgezet. Ik besloot het vastgoed in te gaan." Juist in die rol kwam de discotheek weer op zijn pad.

"De discotheek liep op een gegeven moment niet echt super. Waarop ik zelf de panden heb overgenomen met het idee van herontwikkeling in mijn achterhoofd." Na een periode van verhuur aan derden, besloot Velzing vanaf 2012 zelf de teugels in handen te nemen.

Andermaal veranderde de naam op de gevel, deze keer naar Party Palace. Zaken gingen goed, glimlacht Velzing. "In 2019 hebben we nog een topjaar gehad. Zo goed dat ik zelfs even getwijfeld heb over de nieuwbouw." Toen corona eenmaal om de hoek kwam kijken, was het snel gedaan.

Party Palace elders?

Een definitief einde van een tijdperk hoeven de nieuwbouwplannen overigens niet te zijn, laat Velzing weten. "We kijken nog of we Party Palace op een andere locatie nieuw leven in gaan blazen. Bij voorkeur ergens in Nieuw-Amsterdam."