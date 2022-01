Corona in Drenthe: 464 positieve tests, 2 gemeenten breken dagrecord

Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste zeven dagen komt op 376. De meeste gevallen werden vastgesteld in Emmen: 146. Dat is voor deze gemeente een nieuw dagrecord. Het oude dagrecord dateert van 18 november vorig jaar, toen 133 positieve tests werden gemeld. Ook in Coevorden werden nog nooit zoveel besmettingen gemeld als vandaag: 76.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur één nieuwe ziekenhuisopname. Het gaat om een patiënt uit de gemeente Hoogeveen. Ook overleed er iemand uit de gemeente De Wolden aan de gevolgen van het virus.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 04-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2828 (+23) 10 22 Assen 7766 (+46) 83 25 Borger-Odoorn 2988 (+9) 38 23 Coevorden 5294 (+76) 67 35 Emmen 16076 (+146) 226 94 Hoogeveen 8825 (+40) 98 (+1) 47 Meppel 4518 (+27) 40 37 Midden-Drenthe 4031 (+25) 45 32 Noordenveld 3570 (+14) 40 27 Tynaarlo 3388 (+22) 30 26 Westerveld 2110 (+13) 22 23 De Wolden 3699 (+18) 44 29 (+1) Onbekend 354 (+5) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn tussen vanochtend en gisterochtend 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 113.554 keer is vastgesteld. Dat is ongeveer 35 procent hoger dan het totaal over de zeven dagen ervoor.

Ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met de ziekte. Dat zijn er 37 minder dan gisteren.

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229.