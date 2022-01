20 jaar euro, maar de gulden is nog springlevend in Meppel

Deze week is het precies 20 jaar geleden dat Nederland de gulden vaarwel zegde. De rijksdaalders en kwartjes werden in januari 2002 ingeruild voor de euro. Opincaru herinnert zich het wisselmoment nog goed. Hij werd geboren in Roemenië maar kwam als tienjarig jongetje naar Nederland. "Ik kreeg mijn eerste zakgeld in guldens en heb er mijn eerste biertjes mee gekocht. Het was een heel andere tijd. Met een briefje van 25 gulden had je een heel mooie avond in het café. Dat hoef je nu niet meer te proberen!", lacht hij.

Inspiratie om iets met sieraden te doen vond Opincaru op Youtube. "In Amerika is het heel populair om van oude dollars sieraden te maken", vervolgt de Meppeler. "Ik kreeg meteen inspiratie om dit ook met guldens te doen. Die lagen nog bij ons in de lade en zitten vol prachtige details."

Ouder dan 1967 is het beste

Hij ging aan de slag met hamer en boormachine, maakte zijn eerste ringen en zette de exemplaren op Marktplaats. Enigszins tot zijn eigen verrassing verkocht hij al vijf ringen in zijn eerste week. "Terwijl ik me zou schamen als ik die ringen nu wéér zou verkopen", geeft hij toe. "Tegenwoordig zijn ze echt veel mooier. Maar dat komt natuurlijk door de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan. Maar mensen vielen overduidelijk voor het concept."

Inmiddels heeft Opincaru een arsenaal aan apparaten om het bewerkingsproces van de sieraden te verbeteren. "Het gaat nu sneller en vooral veel nauwkeuriger", zegt hij. "Dat is belangrijk want je wilt de details op de munten niet beschadigen. Die maken de ringen juist zo mooi."

De mooiste ringen maak je volgens de sieradenmaker van guldens ouder dan 1967. "Tot dat moment waren de guldens gemaakt van zilver. Daarna ging Nederland over op geld gemaakt van nikkel. Daar kun je ook mooie ringen van maken, maar zilver geeft toch net iets extra's."

Heimwee

In zijn werkplaats in Meppel ligt nog een stapel guldens te wachten op een nieuw leven als sieraad. Toch komen ook veel kopers langs met hun eigen muntstuk. "Veel mensen hebben nog muntstukken van opa of oma. Zo'n ring is dan een mooie manier om die dierbare mee te dragen."

"Zo belde onlangs een mevrouw", vervolgt Opincaru. "Ze had de vraag of ik hetzelfde ook kan met geld uit Colombia. Ze had een zoon geadopteerd en had nog Colombiaans geld van de dag dat ze hem het eerst zag. Dat zijn echt de mooiste klussen."

Of Opincaru zelf heimwee heeft naar het alledaagse gebruik van guldens? "Om eerlijk te zijn wel. Ik vond het geen verkeerd betaalmiddel. Met de euro is het er niet beter op geworden voor mijn gevoel. Ook van het ontwerp van de euromunten ben ik niet onder de indruk. Rijksdaalders waren toch veel mooier?"