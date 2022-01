Fietssnelweg dichterbij: brug over Deurzerdiep in Assen gehesen

De fietssnelweg, ook wel doorfietsroute genoemd, moet onder andere forensen uit de auto en op de fiets krijgen. Een gedeelte van de fietssnelweg vanaf Assen langs het Havenkanaal ligt er al. Deze week is de bestaande burg over het Deurzerdiep richting de Asser roeivereniging afgesloten vanwege de werkzaamheden. Rechts daarvan ligt nu de nieuwe brug.

De takeling van de brug is geen nieuw kunstje, meent projectleider Peter van Delden van de gemeente Assen. "Al helemaal niet voor de aannemers, dus heel erg spannend was het niet. Maar er is altijd wel een moment dat je denkt, is alles goed ingemeten, maar u ziet het: het ligt op z'n plek."

Voorlopig zal de oude brug nog even blijven liggen. Wanneer de aannemer het betonnen fietspad heeft gelegd tot aan de nieuwe brug, zal ook die oude brug verwijderd worden. Van Delden denkt dat dat in februari zal zijn.

Niet langs het water

Het is het enige plekje waar de route niet direct langs het kanaal is aangelegd. Reden dat het niet kan is door de bult van Loon die naast de roeivereniging ligt. Links van de bult, waar nu al een verhard stuk ligt, kan de fietssnelweg geen doorgang vinden vanwege de logistiek van de roeivereniging. Daarom is ervoor gekozen om rechts om de roeivereniging heen te gaan om vervolgens de route langs het kanaal weer voort te zetten. De bult van Loon blijft overigens niet onaangetast, volgens de projectleider Peter zal er een klein stuk van de bult worden meegenomen in de fietsroute.

Project van de lange adem

De totale doorfietsroute is dertig kilometer en kost zo'n 40 miljoen euro. Vooral het Rijk en de provincies Drenthe en Groningen trekken de portemonnee. Van Delden hoopt dat het hele traject in Assen voor de bouwvak klaar is. Het duurt nog even voordat de gehele fietsroute is afgerond. De verwachting is dat er in 2024 gestart wordt met een fietstunnel aan de N386 bij de Vriezerbrug in de gemeente Tynaarlo. Ook deze tunnel zal onderdeel zijn van de fietssnelweg.