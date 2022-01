Kunstenaar wil kapotte zerk van vinder Meisje van Yde herstellen

Links is de grafsteen van de vinder van het Meisje van Yde, Willem Emmens. Rechts is het graf zijn zijn vrouw; Trijntje (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

De gemeente Tynaarlo is van plan dit jaar het graf te ruimen omdat de nazaten afstand hebben gedaan van de grafrechten. Al sinds 1949 ligt Willem Emmens naast zijn vrouw Trijntje op begraafplaats de Eswal in Vries. Emmens was aan het werk op het land toen hij een lijk vond in het veen. Inmiddels is deze vondst bekend komen te staan als het Meisje van Yde.

Respect voor de geschiedenis

Onder meer vanwege de historische waarde wil Fonk aan de slag met de restauratie van de grafsteen. "Yde ken je vanwege het Meisje van Yde", zegt hij. "Deze man heeft dus echt wel wat betekend. De zerk van iemand die Yde op de kaart heeft gezet mag niet zo roemloos aan het einde komen. Voor dit belangrijke onderdeel van de geschiedenis moeten we respect hebben."

Voor Fonk speelt ook mee dat zijn familie een hechte band had met Emmens. De kunstenaar wil graag iets terug omdat Emmens de ouders van Fonk een onderkomen heeft gegeven in de oorlog. "Emmens had een boerderijtje en daar mochten mijn ouders gebruik van maken. Mijn zus is daar geboren en mijn ouders zijn dankzij Emmens echt uit de brand geholpen."

Nog geen contact met gemeente

De kunstenaar zegt dat hij de grafsteen in twee weken kan restaureren. "Ik krijg hem dicht bij nieuw, maar hij moet wel zijn leeftijd houden. We moeten ervoor zorgen dat we de balans vinden in de restauratie." Fonk, die de grafrechten niet wil overnemen, heeft nog geen contact gehad met de gemeente Tynaarlo over zijn plannen. Waar de steen heen moet na restauratie is niet aan hem, laat hij weten.

De gemeente Tynaarlo laat weten dat wethouder Hanneke Wiersema (CDA) het aanbod van Fonk in het college gaat bespreken.

Willem Emmens Willem Emmens was aan het werk op het land toen hij een lijk vond in het veen. Volgens verhalen van de familie heeft Emmens het lijk samen met medevinder Hendrik Barkhof onder een boom gelegd en de volgende dag werd alarm geslagen. Inmiddels is de vondst bekend komen te staan als het Meisje van Yde. Een meisje dat waarschijnlijk zo'n tweeduizend jaar geleden is gewurgd. De grafrechten van het graf van Willem Emmens zijn door de nabestaanden recent teruggegeven aan de gemeente Tynaarlo met de mededeling dat het een graf is van iemand die een belangrijke vondst heeft gedaan. Toch is de gemeente voornemens het graf te ruimen. Dat is het protocol, legde wethouder Hanneke Wiersema uit. Sommige graven van belangrijke mensen komen op een historische gravenlijst en worden dus niet geruimd. Het graf van Willem Emmens en zijn vrouw komt daar volgens de gemeente niet voor in aanmerking omdat het graf stuk en niet goed onderhouden is.

